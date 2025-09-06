Ignacio Buse se proclama campeón en la Copa Sevilla

Ignacio Buse, número 135 del mundo en el ranking ATP, mostró su superioridad en la LXII Copa Sevilla Challenger y se proclamó campeón del torneo ayer sábado en una final igualada, que se decidió en el tercer y definitivo set después de un partido que tuvo una duración de 2 horas y 15 minutos (6-3, 3-6 y 6-3).

Empezó sufriendo en la final con su servicio el argentino Genaro Alberto Olivieri, que había aprovechado la retirada de Lajovic en semifinales para colarse en la pelea por el título, pese a haber cedido la primera manga. El primer apuro con el saque lo logró salvar, pero en el segundo Ignacio Buse aprovechó la ocasión para conseguir el primer break.

Tras esa rotura llegó un juego largo en el que el peruano confirmó la ventaja y, a partir de ahí, se llevó el primer set, dando el primer paso hacia el título. Buse, además, fue el encargado de destrozar a la Armada española en el torneo hispalense, eliminando a cuatro representantes nacionales, el último de ellos Dani Mérida en semifinales.

El segundo set estuvo marcado por la igualdad, con ambos jugadores sólidos al servicio y sin apenas conceder opciones al resto. El break llegó en el octavo juego, cuando Olivieri aprovechó su primera oportunidad de rotura para colocarse 5-3 y, con su servicio, cerró la segunda manga para forzar el tercer y definitivo set.

El set decisivo comenzó con un Buse con ganas de reaccionar, que tras salvar dos bolas de break en el primer juego, logró romper el saque de Olivieri y ponerse 0-3 arriba. Sin embargo, el argentino no bajó los brazos y logró un break para colocarse con 2-3 y servicio a favor. Sin embargo, contrabreak de Ignacio Buse para volver a retomar la renta.

Le costó cerrar el partido al peruano, ya que con el servicio a favor para llevarse el título y con un 30-0 a favor, respondió Oliveira para colocarse con bola de rotura y con la opción de un break que no llegó. Ahí logró dos puntos el peruano para colocarse con su primera bola de partido. No la desaprovechó para coronarse en la capital andaluza.

En la modalidad de dobles, la pareja checa formada por Jonas Forejtek y Dominik Kellovsky —que en semifinales derrotaron por 6-3 y 7-6 a Íñigo Cervantes y Daniel Rincón— se alzó con el título. En la final, disputada como antesala de la esperada final individual entre Buse y Olivieri, se impusieron a los españoles Mario Mansilla y Bruno Pujol por 2-6, 6-3 y 10-5 en el super tie-break. La dupla checa se mostró intratable durante todo el torneo y sólo en la final cedió su primer set.