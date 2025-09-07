Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios

Ignacio Buse, número 135 del mundo en el ranking ATP, mostró su superioridad en la LXII Copa Sevilla Challenger y se proclamó campeón del torneo ayer sábado en una final igualada, que se decidió en el tercer y definitivo set después de un partido que tuvo una duración de 2 horas y 15 minutos (6-3, 3-6 y 6-3).
1/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
2/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
3/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
4/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
5/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
6/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
7/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
8/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
9/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
10/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
11/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
12/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
13/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
14/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
15/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
16/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
17/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
18/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
19/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
20/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
21/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
22/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
23/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
24/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
25/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
26/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
27/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
28/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
29/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
30/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
31/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
32/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
33/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
34/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
35/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
36/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
37/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
38/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
39/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
40/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
41/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
42/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
43/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
44/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
45/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
46/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
47/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
48/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
49/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
50/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
51/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
52/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
53/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
54/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
55/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
56/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
57/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
58/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
59/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.
60/60Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Final y entrega de premios/M. G.