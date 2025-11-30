Importante victoria del CW Sevilla en Zaragoza (9-10)

El Waterpolo Sevilla se trajo de su visita a Zaragoza su segunda victoria como visitante de la temporada. El partido, como viene siendo habitual en la trayectoria de los sevillanos esta campaña resultó muy igualado y se cerró con un estrecho marcador (9-10).

Ya el primer cuarto dio muestra de lo igualado que iba a resultar el encuentro ya que cada uno de los tres goles conseguidos por los locales era respondido por los visitantes para terminar el periodo con 3-3 en el luminoso. Mucho menos movido resultó el segundo parcial en el que el CW Sevilla consiguió situarse por primera vez por delante anotando los dos primeros goles de un cuarto que acabó en 4-5.

Tras el descanso largo dos goles consecutivos de Fran Andújar, el MVP del partido, dieron al CW Sevilla su mayor diferencia favorable (4-7). La respuesta del CN Helios devolvió las tablas al marcador (7-7) a falta de 10'' para el final del cuarto. Sobre la bocina, de nuevo Fran Andújar anotó el 7-8 con que se afrontaría el cuarto definitivo.

Hugo Burunat empató nada más empezar el último periodo y Juan Pavón en la siguiente jugada volvió a poner por delante (8-9) al CW Sevilla. Fue el portero del CN Helios, Víctor Gracia, quien anotó el 9-9. Dispuso el equipo local de un penalti para ponerse por delante pero el portero sevillano Víctor Pérez desbarató la ocasión para que en el siguiente ataque Juan Pavón estableciera el que sería definitivo 9-10 a falta de 3'47''. No se movió más el resultado en unos tensos minutos finales en los que el CW Sevilla supo mantener su ventaja.

Marcaron los goles sevillanos del encuentro Fran Andújar (4), Juan Pavón (2), Diego Touriño, Alejandro Andújar, Fran Gavín y Mario Touriño. Termina con esta victoria la primera vuelta de la primera fase de la Primera Nacional con el Club Waterpolo Sevilla clasificado en tercera posición del grupo B y un colchón de 4 puntos para mantenerse en los puestos de privilegio cara a la segunda fase.