El indio Anirban Lahiri lidera el LIV Andalucía de Valderrama tras la segunda jornada

San Roque/El indio Anirban Lahiri entregó este sábado una extraordinaria tarjeta de 66 golpes (cinco bajo par) para ponerse -7 en el LIV Andalucía, que se disputa en el Real Club Valderrama, en Sotogrande (San Roque) y llegar a la última jornada cuatro golpes por delante del surcoreano Danny Lee, con -3, y a cinco del español Eugenio López-Chacarra, tercero con un -2, que todavía guarda opciones de victoria para este domingo.

Más difícil lo tendrán el también español Jon Rahm, que tras protagonizar un gran final de vuelta acabó con 69 golpes (dos bajo par este sábado y al par en el acumulado) pese a un 'bogey' en el último hoyo, y el castellonense Sergio García, que tuvo que esperar dieciséis hoyos para lograr su primer 'birdie' y que terminó con 73 golpes (dos sobre par), al par con el campo en el cómputo global de las dos jornadas.

Lahiri, que firmó seis 'birdies' y un 'bogey', ascendió hasta la primera posición de la tabla en una jornada en la que López-Chacarra se mantuvo como mejor español, aunque no tuvo suerte ni al principio, cuando comenzó con 'doble bogey' al no poder salir de un 'bunker', ni al final, ya que en el hoyo 17 cayó al agua.

Sin embargo, se mostró lo suficientemente sólido como para acabar con 72 golpes (uno sobre par) y seguir creyendo en la posibilidad de victoria, aunque para ello tendrá que esperar que Lahiri baje el ritmo, tras un final deslumbrante y un mágnifico 'birdie' en el 18 que le permiten soñar con el triunfo, aunque tiene justo detrás al surcoreano Danny Lee, con -3.

Lahiri deslumbra; Rahm y Sergio García se aferran

A pesar de que el viento no fue el protagonista, como sí había ocurrido este viernes, los 'greenes' rápidos obligaban a estar muy preciso a la hora de atacar las banderas, muchas de ellas colocadas en zonas muy próximas a 'bunkers', lo que facilitó que los 'bogeys' imperaran en el campo, aunque la ausencia de ráfagas de viento también permitía recuperar esas desventajas.

El sudafricano Dean Burmester, que hizo 66 golpes en la primera jornada (cinco bajo par) para colocarse primero, cedió muy rápido el liderato en este sábado ante Lee, que comenzó pletórico con dos 'birdies' consecutivos que encumbraron al surcoreano. Jugó muy suelto en su juego en los primeros hoyos hasta que se encontró con dos 'bogeys' consecutivos en el cinco y en el seis, que le devolvieron a la realidad, pero un buen final de vuelta le hizo terminar segundo.

Muchísimo peor empezó el madrileño Eugenio López-Chacarra. El mejor español de este viernes -68 golpes y tres bajo par- comenzó con un 'doble bogey' al no poder salir de un bunker en el primer hoyo, lo que presagiaba una vuelta dura. Pero nada más lejos de la realidad. López-Chacarra se rehizo con varios pares que animaron al jugador español, al que un 'birdie' en el cinco le permitió volver a la tercera posición.

Pese a un 'bogey' en el hoyo siete, firmó 'birdies' en el ocho y en el diez para meter presión a Lahiri, que por entonces ya era líder de la jornada. Sumó uno más en el catorce, pero dos malos hoyos, el del quince y el del diecisiete, dejaron a Chacarra con un -2 final, manteniéndole como mejor español.

Peor lo tiene Jon Rahm, que remontó tras empezar sin acierto desde el 'tee' ni en los golpes a 'green', pero al que un último 'bogey' al caer al agua en el hoyo cuatro le dejó al par del campo tras las dos últimas jornadas.

Todo ello ocurrió pese a que se había entonado tras un discreto inicio. Con buenos 'puts' salvó varios hoyos peligrosos primero y consiguió 'birdies' después. Logró el primer 'birdie' en su séptimo hoyo, el número once, pero no consiguió estirar la racha, y con un 'bogey' posterior volvió al par.

El jugador vasco volvió a mostrar su magia al final de vuelta. Había conseguido tres birdies en los últimos cinco hoyos espoleado por un buen tercer golpe en el hoyo diecisiete, pero un último bogey en el último hoyo le hundió de nuevo en la clasificación y hace difícil pensar en una victoria suya, pues está empatado con Sergio García.

No tuvo su mejor día Sergio. Empezó el día impulsado por el -2 de este viernes, pero no encontró buenas salidas y, sobre todo, no estuvo fino con el 'put'. Tres 'bogeys' durante la vuelta le hicieron retroceder hasta el +1, aunque un 'birdie' en el hoyo 17 -su hoyo número dieciséis- le hicieron sumar algo positivo en una jornada en la que no le acompañó la suerte, la que sí tuvo Lahiri.

Desconocido para el gran público, salvó este viernes la jornada con un -2 y, aunque empezó con un 'bogey' en su cuarto hoyo, a partir de ese momento empezó a deslumbrar, sorprendiendo a propios extraños. Birdies en el siete, el nueve y el once le encaramaron a la primera posición, que selló con tres 'birdies' en los cinco hoyos finales, el último de ellos, demostrando que su candidatura para llevarse este domingo la victoria es seria.

Lahiri firmó la mejor vuelta de una jornada en la que el estadounidense Bryson DeChambeau se reencontró. El flamante campeón del Abierto de los Estados Unidos no anduvo fino este viernes firmando 74 golpes (tres sobre par), pero se rehizo con un -4 que le dejó al par en estas dos primeras jornadas.

DeChambeau se valió de su 'eagle' en el hoyo catorce para impulsarse hasta la los diez primeros. En su segundo golpe de ese hoyo, lanzó un latigazo desde más de cien mentros que entró -sin botar ni tocar el 'green'- directo al hoyo. Pese a haber caído al agua del hoyo diecisiete en ambos días y también en el del cinco, el estadounidense todavía cuenta con opciones para alargar la 'fiesta' y volver a ganar este domingo en un torneo en el que el año pasado quedó segundo.

En el apartado de equipos, el buen nivel de DeChambeau y la impresionante vuelta de Lahiri hacen que el Crishers GC vaya liderando (con un -7) este formato de competición que solamente tiene el LIV Golf y en el que los Fireballs de Sergio García y López-Chacarra se mantienen segundos, con un acumulado de -3.