Infantino: "El VAR está ayudando el fútbol, no lo está dañando"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, salió al paso de las críticas que se han producido contra el VAR y aseguró que "está ayudando al fútbol, no lo está dañando ni perjudicando". En conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de la FIFA, celebrada este viernes, Infantino, indicó que "hay que tener en cuenta que el VAR se introdujo solamente hace dos años, no hace veinte", y que no se puede "confundir" con algunas decisiones incorrectas que se pueden adoptar en un determinado momento.

Aludió a la posibilidad de "falta de experiencia" y a que "se trata de un cambio de un gran calado para todos", así como que "los árbitros no crecieron con el VAR".

Infantino apuntó que pese a que cree que el sistema del videoarbitraje está en buenas manos, tienen que recabar información de todas las partes implicadas y debatir lo que se pueda mejorar, si es necesario, en el futuro y advirtió que no se obliga a nadie a emplear esta tecnología.

El presidente de la FIFA tuvo un recuerdo especial para Diego Maradona, a quien calificó de "leyenda" y de "gigante" que "sin lugar a dudas marcó la historia del fútbol" y que por lo tanto "es definitivamente eterno".

Aseguró, así mismo, que está "triste" por la dimisión como vicepresidente de la FIFA del inglés Greg Clarke, quien efectuó un comentario racista, pero aseguró que "acxtuó de forma correcta" al tomar la decisión de dejar este cargo, así como de la Federación inglesas.

"Tenemos que luchar contra cualquier forma de discriminación, racismom, xenofobia, machismo... dentro y fuera del fútbol", dijo Infantino, quien destacó la importancia del fútbol como "herramienta" y la política de tolerancia cero para luchar contra estas lacras y valoró también el incremento de la mujer en los cargos de responsabilidad de la organización.

Explicó que el Consejo había decidido aplazar el nuevo Mundial de Clubes, previsto para 2021 en China, y mantener para diciembre, con la sede de Japón, con la versión tradicional, para dar así espacio a la Eurocopa y la Copa América.

"El torneo (la nueva versión) sigue estando en el calendario, pero aún no está decidido cuando tendrá lugar. No se cómo se llamará, pero es algo que todos los clubes y la gente desea", indicó el presidente de la FIFA, quien auguró su éxito deportivo y comercial y cuyos beneficios se reintegrarán al ciento por ciento en todo el mundo del fútbol.

"Seguro que la Copa del Mundo de clubes será la mejor del mundo. No soy objetivo, evidentemente, pero será algo grande que va a desarrollar muchísimo el fútbol de los clubes y todo lo que se genere va a ser distribuido en el mundo entero", afirmó Infantino, quien cuestionado por la posibilidad de la creación de una Superliga europea señaló que él se centra en este torneo a nivel mundial.

Reconoció la necesidad en un futuro cercano de que todas las partes implicadas en el mundo del fútbol se sienten para abordar un calendario armónico que también tenga en cuenta la salud de los jugadores ante el incremento del número de partidos a causa de la covid-19, así como se proteja también a selecciones nacionales y clubes, en definitiva "proteger el fútbol a nivel mundial".

Consideró determinante "encontrar el equilibrio", tarea que a su juicio "no es fácil", por lo que conminó a "elaborar una serie de normas con un protocolo detallado, que intenta proteger la salud de los jugadores, lo más importante". Infantino recordó que desde la FIFA se está tratando esta cuestión y puso por ejemplo la decisión de la International Board (IFAB) de permitir cinco cambios en lugar de tres. Incluso recordó que cuando estaba en la UEFA, el organismo europeo redujo el número de encuentros en la Liga de Campeones de 17 a 13.

Ensalzó los acuerdos adoptados por el Consejo sobre las jugadoras en el aspecto de que "hay que aportar más estabilidad a sus carreras profesionales" y "por ejemplo, si tienen que estar en baja por maternidad no tengan que preocuparse por su carrera, ni por cómo pueden jugar de nuevo", para lo que se han establecido "unas normas mínimas a nivel internacional que garantizan su seguridad y esto va a fomentar y mejorar el fútbol femenino", igual que ocurre con el caso de los entrenadores. EFE