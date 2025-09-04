Javier Reja logra la plata en el Mundial de Hungría

Javier Reja Muñoz continúa con un 2025 plagado de éxitos, en el que el palista del Club Náutico Sevilla obtuvo varias medallas en el Campeonato de España celebrado en Pontevedra este mismo verano y participó en el Mundial de Milán del pasado Agosto.

En el día de hoy ha tenido lugar la jornada inaugural de los Mundiales de Maratón en la ciudad de Györ, en Hungría, y Reja, participante en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y Tokyo 2020, logró la medalla de plata en VL3 10 kilómetros con un tiempo de 54:13,53.

El oro fue para el austriaco Markus Swoboda, que marcó un tiempo de 53:31,78 minutos. Zakhar Nazarenko completó el podio.

La de Javier no fue la única medalla lograda por los piragüistas nacionales, pues Jaime Duro alcanzó el oro en C1 corta distancia (3,6 kilómetros) con un tiempo de 15:22,87 y Pablo Pérez se hizo con la plata en Open paracanoe 10 kilómetros .