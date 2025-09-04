Jesús Rodríguez se estrena con la absoluta en la goleada de España

El sevillano Jesús Rodríguez, extremo del Como, vivió este jueves una noche, que siempre recordará. Con apenas 19 años el jugador de Alcalá de Guadaíra se estrenó como internacional absoluto en la victoria de España ante Bulgaria en Sofía (0-3), convirtiéndose en el vigésimocuarto futbolista que debuta con Luis de la Fuente al frente de la selección.

Su oportunidad llegó en el minuto 79, cuando sustituyó a Lamine Yamal en el estadio Vasil Levski. Con el choque ya decidido y con el número 14 en su espalda apenas pudo entrar en juego, pero cumplió el sueño de estrenarse con la Roja. El alcareño tomó el testigo de Dean Huijsen, último en debutar el pasado marzo, también con 19 años, en los cuartos de final de la Liga de Naciones frente a Países Bajos, país de nacimiento del central.

Desde que Luis de la Fuente asumió el cargo de seleccionador absoluto, han sido ya 24 los futbolistas que han disputado sus primeros minutos con la camiseta nacional bajo sus órdenes.

Los debutantes de la era de Luis de la Fuente

Los estrenos con Luis de la Fuente comenzaron con Joselu Mato, que debutó el 25 de marzo de 2023 en la victoria por 3-0 frente a Noruega. Apenas tres días después lo hizo David García, en la derrota por 2-0 ante Escocia. En junio fue el turno de Robin Le Normand, que se estrenó en la semifinal de la Liga de Naciones frente a Italia (2-1).

Ya en septiembre llegó uno de los nombres más destacados, Lamine Yamal, que con solo 16 años jugó en el 1-7 ante Georgia. Cuatro días después debutó Álex Baena en el 6-0 contra Chipre. En octubre fue el turno de Oihan Sancet, Fran García y Bryan Zaragoza, todos ellos en el 2-0 frente a Escocia, mientras que Alfonso Pedraza se estrenó poco después en el triunfo por 0-1 en Noruega.

El 16 de noviembre de 2023 en Chipre (1-3) llegaron los debuts de Alejandro Grimaldo, Rodrigo Riquelme y Aleix García. Ya en marzo de 2024, en el amistoso ante Colombia (0-1), se estrenaron Álex Remiro, Daniel Vivian y Pau Cubarsí. Unos meses más tarde, en junio, lo hicieron Ayoze Pérez y Fermín López en el 5-0 a Andorra.

En octubre de 2024 debutó Sergio Gómez en el 1-0 contra Dinamarca y, un mes después, Marc Casadó en la victoria por 1-2 frente a ese mismo rival. En noviembre, en el empate a dos frente a Suiza, se produjeron tres estrenos más: Aitor Paredes, Samu Omorodion y Pablo Barrios.

En 2025 fue el turno de Dean Huijsen, que se estrenó en marzo en el empate a dos contra Países Bajos, y por último Jesús Rodríguez, que debutó el pasado 4 de septiembre en la victoria por 0-3 en Bulgaria.