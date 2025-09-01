Jesús Rodríguez llega a la absoluta con ganas de "ayudar lo máximo"

Jesús Rodríguez, extremo español del Como, fue la cara nueva en la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y se mostró feliz por dar el salto a la absoluta y con el deseo de "ayudar lo máximo" en los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026.

"Estoy muy feliz, intentaré ayudar lo máximo al grupo. Son partidos muy importantes de clasificación para el Mundial, no es poca cosa, e intentaré aportar mi granito de arena intentando ayudar al equipo", aseguró a la llegada a su primera concentración con la absoluta con el sueño de debutar el jueves en Bulgaria o el domingo en Turquía.

El ex del Betis será el único futbolista sevillano en la convocatoria después de que los palaciegos Gavi, por molestias en la rodilla, y Fabián, tras hacerse pruebas en su llegada a España, hayan sido descartados por lesión.

Los internacionales españoles se concentraron en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la mañana de este lunes, salvo Pedro Porro, que llegará por la noche por un problema personal, y se ejercitarán por primera vez a las 19:00 horas en una sesión abierta al público.