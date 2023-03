Una jornada de prohibido equivocarse

DÍA del Padre y jornada en la que certificar posturas en el fútbol según Sevilla. Arranca el Betis a la hora de comer y tiene luego el Sevilla la ocasión de salir de ese pozo que tanto le abruma. Ambos afrontan dos ocasiones que parecen adecuadas para que uno se afiance en territorio europeo y el otro pegue un demarraje hacia lugares más acordes con su inmediato pasado. Mallorca y Getafe como obstáculos que no deberían ser insuperables.

Recibe el Betis a la aguerrida tropa que dirige Javier Aguirre y aunque sus números de visitante no son buenos, el afán competitivo no se le niega a ningún equipo adiestrado por el azteca. Y recibe el Betis, que ve cómo los ladridos de sus perseguidores no suenan lejanos a la par que mira y ve cómo la Real Sociedad, su rival más directo para la opción Champions, está a tiro de un solo partido. Y alimenta la cosa el hecho de que ambos estén liberados de compromisos continentales.

LaLiga ya entre ceja y ceja para donostiarras y béticos, el pleito de hoy con el Mallorca se antoja de obligado cumplimiento a fin de que las expectativas no mengüen. Y en plena atardecida dominical afronta el Sevilla una cita crucial junto al Cerro de Los Ángeles. Y ahí, en pleno centro geográfico de la vieja Iberia, se juega el Sevilla un puñado de cuestiones, ya que se trata de uno de esos partidos que atesoran más puntos de los tres que marca la legislación vigente.

Es de suponer que haber sacado exitosamente su pase para proseguir en su competición le habrá supuesto una catarata anímica de cara a esa colisión con un Getafe que también aspira a sacar la cabeza de donde se encuentra. Penúltimo domingo de marzo, Día del Padre todavía, y objetivos alcanzables para los dos mascarones de proa del fútbol según Sevilla. Uno de local y el otro de visitante saben de sobras que estamos ante una jornada en la que no cabe equivocarse.