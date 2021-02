La gimnasta sevillana Ana Pérez, única representante española en Río 2016 en la modalidad de artística y líder del equipo nacional ya clasificado para Tokio 2020, podría perder la cita olímpica debido a unas lesiones en ambos pies que se causó a mediados del pasado enero.

El día en que Madrid se cubrió de nieve por el temporal 'Filomena', Ana y otras compañeras del equipo nacional se dirigieron al gimnasio para coger material de entrenamiento con el que poder ejercitarse en sus habitaciones de la Residencia Blume. La hispalense tropezó con una cama elástica en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y sufrió una caída que le provocó la fractura de un metatarsiano de un pie y la rotura de ligamentos en el tobillo del otro, lesiones que no han requerido intervención quirúrgica.

"Hace cuatro semanas sufrí un accidente que ha hecho que mi vida dé un giro", ha publicado este sábado Ana Pérez en sus redes sociales junto a una fotografía en la muestra sus dos pies escayolados y asume que le "espera un futuro lleno de incertidumbre".

"Lo que sí sé es que tanto yo como mi equipo médico daremos el cien por cien para recuperar los tobillos. Por suerte, ya uso muletas y camino bastante. Además, he empezado a fortalecer los palillos que se me han quedado por piernas. Me toca cuidarme y el tiempo dirá qué es lo mejor para mí", escribe la gimnasta del CD Hytasa sevillano.

"Como siempre, gracias a mi familia, amigos y compañeras que me ayudan y apoyan en cada momento y en cada decisión. Con vosotros a mi lado, estos momentos son un poquito más llevaderos", destaca Ana Pérez, de 23 años y cuádruple campeona de España del concurso general.