El líder es el Cajasol Sevilla BM Proin (23-25)

El Cajasol Sevilla BM Proin se ha colocado como líder de la División de Honor Plata tras conseguir una gran victoria en su visita al Attica 21 Hotels OAR Coruña, que era el equipo que encabezaba la clasificación hasta el duelo disputado en la localidad gallega. Los sevillanos fueron por debajo todo el primer tiempo, pero fueron capaces de elevar sus prestaciones tras el descanso para estar siempre con una ventaja en torno a los dos goles y confirmar esa renta con un golazo de Sasha Tioumentsev en el minuto final.

Ese tanto fue ya decisivo para que el triunfo no se pudiera escapar, pero la realidad es que el Cajasol Sevilla BM Proin había tenido una infinidad de oportunidades para colocar una renta de tres goles a su favor que ya hubiera servido para decantar la balanza a su favor. Víctor Montesinos consiguió que los suyos mejoraran de forma considerable su defensa por el centro para provocar numerosas pérdidas de los locales tras el intermedio. Fruto de ello ni siquiera se llegó a producir un empate después de colocarse los visitantes con dos goles nada reanudarse el encuentro obra de Víctor Deco y Raúl Morales.

Era el 15-16 después de que el primer periodo hubiera acabado con otro gol del extremo Raúl Morales. Se daba entonces una curiosa circunstancia, ya que el Cajasol Sevilla BM Proin se estrenaba en esa última jugada del primer acto con un gol tanto de sus extremos como de sus pivotes. Era el 1/6 para las dos alas mientras que ni Morgado ni Deco habían sido capaces de batir al veterano Mijuskovic.

Pero así es el deporte y tanto en la última jugada del primer periodo como en las dos primeras de la segunda mitad se le daba la vuelta a la tortilla en una parcela que había estado muy dominada por los gallegos, ya que el pivote Diogo Freitas le había hecho mucho daño a la escuadra de Montesinos con sus cinco goles tras recibir con mucha comodidad por el centro y tener lanzamientos en solitario y con mucho tiempo para pensar incluso.

Acta del partido.

La segunda mitad iba a ser completamente diferente en ese sentido. Los sevillanos aprovecharon las rotaciones del rival, muy castigado físicamente en sus hombres principales, y fueron capaces de robar muchos balones en las circulaciones. Además, Kilian Ramírez también mejoró muchísimo su porcentaje de paradas y eso propició que el Cajasol Sevilla BM Proin se manejase siempre con una ventaja en torno a los dos goles.

Otro aspecto fundamental sería el acierto en los lanzamientos de penalti por parte de David Martínez, que los metió todos en los momentos más decisivos, cuando la única grada del pabellón apretaba en favor de los suyos. Con esa dinámica llegaría el golazo de Tioumentsev para asegurar una renta de dos goles en esta visita al hasta ahora líder. Pero el verdadero líder es un Cajasol Sevilla BM Proin que ni siquiera necesitó esta vez una actuación estelar de sus principales figuras para conseguir un excelente triunfo en su visita a La Coruña.