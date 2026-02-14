El líder no perdona: el Cajasol Sevilla BM Proin impone su autoridad en el derbi andaluz (31-21)

Los jugadores de los dos equipos intercambian saludos antes de comenzar el derbi andaluz de la División de Honor Plata.

El Cajasol Sevilla BM Proin volvió a demostrar por qué es el líder de la División de Honor Plata. En el Centro Deportivo Amate, ante su afición y en un derbi andaluz siempre cargado de tensión, el equipo sevillano firmó una victoria clara frente al Trops Málaga (31-21) que consolida su posición en lo más alto de la tabla y refuerza su candidatura al ascenso a Asobal.

El partido arrancó con intercambio de goles y cierta igualdad. El Trops salió decidido a competir, respondiendo a cada golpe local en los primeros compases. Sin embargo, ese equilibrio duró poco. A partir del minuto cinco, el conjunto dirigido por Víctor Montesinos ajustó su defensa, aumentó la intensidad en las líneas de pase y comenzó a correr.

Con Raúl Morales especialmente inspirado -autor de cinco tantos-, el Cajasol abrió la primera brecha seria (5-2). Aunque los malagueños reaccionaron para estrechar el marcador (5-4), la sensación en la pista ya era otra. El BM Proin había encontrado el ritmo y, cuando este equipo acelera, es difícil frenarlo.

El ecuador del primer tiempo confirmó esa tendencia. La defensa local empezó a convertir pérdidas visitantes en contragolpes letales y el marcador se disparó hasta el 10-5. Pablo Soler y José Moguel aportaban continuidad en el lanzamiento, mientras la rotación desde el banquillo mantenía el nivel físico.

Antes del descanso, el intercambio de goles dejó el 15-10. No era una sentencia, pero sí un aviso claro de que el líder tenía el control. La diferencia de profundidad de plantilla y la menor tasa de error en ataque empezaban a marcar territorio.

Un parcial demoledor

Tras la reanudación llegó el intento de reacción del Trops, que redujo distancias en los primeros minutos del segundo acto. Fue un amago. El Cajasol Sevilla BM Proin respondió con un parcial demoledor que llevó el electrónico al 19-12 y, poco después, al 22-13. En ese tramo emergió con fuerza José Moguel, también con cinco goles en su cuenta particular, bien secundado por Pablo Soler y David Martínez.

El partido terminó de romperse mediado el segundo tiempo. Ángel Montoro castigó desde el lateral, Alberto Díaz y Alberto Ruiz sumaron en transición y la defensa volvió a cerrar filas. Con el 25-14 aún por disputarse un cuarto de hora, el derbi estaba decidido.

Los minutos finales sirvieron para gestionar ventajas y repartir esfuerzos. El Trops maquilló ligeramente el resultado, pero nunca volvió a sentirse con opciones reales. El 31-21 definitivo reflejó la distancia actual entre ambos proyectos: uno asentado en la zona alta y otro peleando por escapar del descenso.

En el plano estadístico, el Cajasol Sevilla BM Proinmostró equilibrio ofensivo y control del tempo. El cuadro sevillano consiguió en el segundo periodo bastantes goles fáciles, ya que el Trops jugó muchas veces siete contra seis y eso conducía a goles a portería vacía por parte local (15-10 al descanso; 31-21 al final).

El derbi dejó además un ambiente notable en Amate, consciente la grada de que cada jornada cuenta en la carrera por el ascenso directo. El equipo sevillano mantiene así su condición de referencia en la categoría y sigue sumando semanas en lo más alto.

Con esta victoria, el Cajasol Sevilla BM Proin reafirma su ambición y envía un mensaje claro al resto de aspirantes: en casa, y con este nivel de concentración y eficacia, es un bloque difícil de discutir. El liderato sigue en Sevilla después de dominar de punta a punta este derbi sin ningún tipo de confianza.

La jornada de la División de Honor Plata deparó un resultado muy llamativo y sorprendente. El UB San Pablo Burgos, tal vez el mejor equipo que ha pasado por Sevilla junto al Cajasol Sevilla BM Proin, cayó en su visita al colista Alcobendas por 30-29. Ha sido el primer triunfo de los madrileños en la temporada y nadie se lo podía esperar.