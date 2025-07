Lluis y Tió consiguen el segundo oro para España

Lilou Lluis e Iris Tió hicieron sonar por segunda vez el himno español en los Mundiales de Singapur, tras colgarse este jueves la medalla de oro en la final de la rutina libre del dúo femenino con una nota de 282,6087 puntos.

Una puntuación que permitió a España no sólo regresar, doce años después, a un podio mundialista en la modalidad del dúo libre, sino también derrotar a China y Rusia, las potencias hegemónicas de este deporte. Ese era el objetivo que se había fijado Andrea Fuentes cuando en agosto pasado se hizo cargo del equipo español de natación artística tras su exitoso paso por Estados Unidos.

"No sé cuánto tardaremos, a lo mejor son dos semanas o a lo mejor cinco años, pero vamos a por ellas. No hay que frustrarse si a la primera no pasa, porque ya nos estamos acercando mucho", señaló Fuentes antes de viajar a Singapur.

Una progresión constante que permitió a España, a diferencia de lo ocurrido en estos campeonatos en las rutinas técnica y libre de la modalidad por conjuntos, superar, y de qué manera, a Rusia, que se tuvo que conformar con el bronce, y a China, que ni tan siquiera subió al podio tras concluir cuarta

Triunfo que se cimentó en la formidable interpretación que Lilou Lluis, de 18 años, e Iris Tió, de 22, hicieron de la rutina 'Esencia de la feminidad' bajo los acordes del tema 'Escalate', de la cantante belga Tsar B. La sensibilidad y emoción que destilaron los movimientos de las nadadoras españolas no pasaron inadvertidos para los jueces que premiaron la interpretación de Lluis y Tió con una nota de 133,3500 puntos en la impresión artística.

Casi cuatro unidades más que la nota lograda en este apartado por las rusas Mayya Doroshko y Tatiana Gayay y siete puntos más que el sorprendente dúo italiano compuesto por Enrica Piccoli y Lucrezia Ruggiero, que arrebataron la medalla de plata a la pareja rusa.

Pero España no sólo destacó por su fuerza interpretativa, sino también por la precisión en la ejecución de cada uno los elementos, lo que permitió compensar el menor grado de dificultad del ejercicio español con relación al de italianas y rusas.

Una mezcla perfecta de técnica y emoción que permitió a Lilou Lluis e Iris Tió lograr una nota final de 282,6087 puntos, casi cuatro unidades -3,8850- más que la pareja italiana, que debió conformarse con la plata con una puntuación de 278,7137 con su ejercicio 'Hipnosis'.

Y es que a diferencia de los ocurrido el pasado mes de junio en los Europeos disputados en Funchal, en esta ocasión Piccoli y Ruggiero no pudieron aprovecharse de ningún error de las españolas, que vieron una marca base en la ciudad portuguesa, para arrebatar el oro a Lluis y Tió.

Mas lejos quedó todavía la pareja rusa integrada por Mayya Doroshko y Tatiana Gayday, que compiten en Singapur bajo la etiqueta de Equipo Neutral B, que debieron conformarse con el bronce con una nota de 277,1117 puntos.

Ni el elevadísimo grado de complejidad de ejercicio de las rusas, que aumentaron casi dos puntos su grado de dificultad con relación a la fase preliminar, sirvió a Doroshko y Gayday para evitar el triunfo de las españolas.

Peor todavía les fue a las gemelas chinas Yanhan y Yanjun Lin, ganadoras de la Superfinal de la Copa del Mundo por delante de España, que ancladas todavía por el fallo que cometieron en la fase preliminar, en la que fueron penalizadas con una marca base, ni tan siquiera lograron subir al podio tras concluir cuartas con 274,3090 unidades.

Con el triunfo logrado en la final del dúo libre la natación artística española contabiliza, a falta de la disputa de las dos últimas finales, un total de siete metales en la ciudad asiática, tras ganar dos oros, dos platas y tres bronces.

Una cosecha inexplicable sin el concurso de Iris Tió, la nueva estrella del equipo español, que suma ya cinco preseas en Singapur, incluidos dos oros, el que logró el pasado martes en la final del solo libre y el conquistado este jueves junto Lilou Lluis en el dúo libre.