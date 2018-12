Un luchador con muchas ganas de triunfar

Muchos obstáculos ha tenido que superar este luchador durante su vida, pero ninguno le ha impedido llegar adonde está hoy día. Eso sí, lamenta que la Consejería de Educación no le permita sacarse el título de entrenador profesional debido a su imposibilidad para hacer las pruebas físicas, puesto que está en silla de ruedas.

José Alberto Rodríguez es el claro ejemplo de la superación tanto personal como deportiva, un chaval motivado, que adora el fútbol y que se formó para estar vinculado al mundo de este deporte. Un mundo que no hace más que darle satisfacciones personales.

Una pasión que le viene desde que era muy pequeño

José Alberto adora al fútbol por encima de todas las cosas, su hobby se convirtió en su pasión y después en su trabajo. Cuando era pequeño jugaba al fútbol incluso con su silla de ruedas, nada le impedía hacer lo que más quería, que fuese lo que fuese, tendría que estar relacionado con una pelota de fútbol. De ahí nació su interés por entrenar u ojear jugadores. Y no tiene claro qué opción elegir cuando se dé el caso, ya que no tiene ninguna preferencia. Cada cosa tiene su momento y él es sabedor de que lo que tenga que venir, vendrá. Este joven que siempre ha tenido entre ceja y ceja su objetivo y no dejará de intentarlo por muy complicado que pueda ser o por muchos obstáculos que le pongan en su camino: “Cuando amas lo que haces y lo disfrutas, tu trabajo pasa a convertirse en algo mucho más llevadero y cómodo de realizar”.