El lugar en el que comenzó todo para Rafa Nadal

Todo el mundo sabe quién es Rafa Nadal, que tiene un palmarés irrepetible y acabó convirtiéndose en una leyenda del deporte español. Sin embargo, pocos recuerdan que los primeros pasos de aquel chaval de Manacor, todavía un desconocido para la mayoría, se dieron en Sevilla. Fue ahí, en las pistas de albero del Real Club Tenis Betis, donde el balear comenzó a escribir la primera línea de una carrera histórica.

En el año 2001, y Rafa Nadal con aún 15 años, la organización de la Copa Sevilla le concedió un wild card para su estreno profesional. Su debut fue soñado: victoria en primera ronda frente al portugués Israel Matos Gil por un doble 6-4. Ese triunfo no fue uno más, supuso sus primeros cinco puntos ATP y con ellos su entrada en el ranking ATP, apareciendo en el puesto 1.202. Su aventura terminó en la segunda ronda, derrotado por Stefano Galvani, quien precisamente acabaría levantando el título en esa edición. Un año después, Nadal volvió otra vez a la ciudad hispalense. Otra vez el mismo resultado; el mismo camino en el debut, victoria ante Gorka Fraile (4-6, 6-3 y 6-2), y derrota en segunda ronda frente a Juan Balcells (4-6 y 4-6).

Los socios del Tenis Betis y los aficionados que se acercaron a esas pistas fueron testigos del debut profesional del tenista de Manacor. Un niño que dejó sus primeros destellos sobre el albero sevillano, que acabó consagrado como el rey absoluto de la tierra batida, proclamándose 14 veces campeón de Roland Garros.

En la presentación de la Copa Sevilla, Nadal se dirigió a los presentes acordándose de sus primeros puntos en el ranking: “Hola a todos mis amigos del Tenis Betis, sé que estáis preparando la próxima edición del torneo, del cual tengo un gran recuerdo porque conseguí mi primer punto en el ATP”.

La relación entre Nadal y Sevilla no se queda sólo en eso. En diciembre de 2004, en otro escenario de la capital andaluza, el Estadio de la Cartuja, el joven mallorquín escribió otra página. Con apenas 18 años, dio en la final de la Copa Davis frente a Estados Unidos el segundo punto a España que acercó la “ensaladera”. Su victoria en cuatro sets ante Andy Roddick, con remontada incluida, fue una de las primas gestas del tenista natural de Manacor. En su vídeo de despedida Nadal recordó aquella cita como una de sus primeras grandes alegrías como profesional.