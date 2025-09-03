Pablo Carreño no falla y avanza a cuartos

Los octavos de final de la Copa Sevilla se solventaron con la clasificación de los principales candidatos al triunfo final, el asturiano Pablo Carreño y el valenciano Carlos Taberner.

Carreño avanzó a la siguiente ronda por la vía rápida en su partido de hoy contra Javier Barranco Cosano. El astuariano solventó el primer set por 6-3 y el segundo por 6-2, sin dar posibilidad al almeriense de forzar un tercero. El tenista olímpico con España logra su segunda victoria consecutiva sin ceder ni un solo set y en menos de hora y media de juego, reafirmando de nuevo su candidatura a hacerse con el trofeo.

Taberner, número 99 del mundo, derrotó antes de tiempo a Guy Den Ouden, en un partido que duró solo 76 minutos debido que el holandés se retiró del partido en el segundo set. Bien es cierto que el español tenía encarrilado el partido tras ganar el primer set (3-6) e ir ganando el segundo (1-3) en el momento de la retirada que conllevó la final del encuentro. Su rival en cuartos de final será el peruano Ignacio Buse, que derotó a Pablo Llamas en dos sets (6-3, 6-1).

El segundo duelo entre españoles de la jornada se saldó con la clasificación, con remontada incluída, de David Jordá. En un partido con numerosas alternativas en la que los dos competidores se mantuvieron con opciones hasta el tramo final Carlos López golpeó primero llevándose el primer set (4-6), aunque el barcelonés Jordá reaccionó ganando los dos siguientes sets (6-4, 6-3) culminando la remontada.

En los duelos entre extranjeros no falló Dusan Lajovic. El serbio, rival en cuartos de Carreño, mostró su candidatura al título derrotando cómodamente al portugués Frederico Ferreira (doble 6-4). El otro competidor luso, Henrique Rocha, también quedó eliminado a pesar de dejar en blanco en el primer set al argentino Genaro Alberto Olivieri (0-6, 7-5, 6-2). Por último, el lituano Gaubas superó al checo Forejtek en un partido que tuvo hasta dos tie breaks (6-7, 7-6, 6-4).

En los dobles avanzaron a siguiente ronda los duos españoles compuestos por Daniel Rincón e Íñigo Cervantes, que confirmaron la doble eliminación en el día de hoy de los portugueses Henrique Rocha y Frederico Ferreira (6-4, 6-3), y Germán López y Pablo Llamas, clasificados sin competir al no presentarse Carlos Taberner y Carlos Sánchez.