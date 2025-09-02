Pablo Carreño empieza pisando fuerte

La segunda jornada de la Copa de Tenis de Sevilla ha tenido como protagonista indiscutible a Pablo Carreño, número 137 del mundo actualmente, aunque llegó a ser el número 10 en 2017.

El asturiano de 34 años, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, es el principal atractivo del trofeo y uno de los principales candidatos a ganarlo.

Esta tarde se ha estrenado contra Daniel Rincón, de 22 años, en un partido en el que el abulense no consiguió hacer sombra a Carreño, que solventó el partido en los dos primeros sets (6-2 y 6-2) y se medirá en los octavos de final al también español Barranco Cosano, que derrotó al peruano Gonzalo Bueno en dos sets (6-0 y 6-2).

Carreño ganó 30 puntos de servicio y llegó a conquistar cinco juegos seguidos en un partido que duró solamente 81 minutos, demostrando que, aunque su mejor versión ya haya pasado, sigue manteniendo un alto nivel.

El número 99 del mundo, Carlos Taberner, otro de los candidatos a hacerse con el trofeo, cumplió y derrotó a Álex Martínez en un duelo lleno de alternativas en el que Taberner empezó con rotundidad, aunque Álex reaccionó forzando un tercer set en el que no pudo completar la remontada (6-2, 1-6, 6-3).

En el otro duelo entre españoles, el valenciano Carlos López derrotó a su tocayo Carlos Sánchez por 6-1 y 6-3. David Jorda derrotó plácidamente al chileno Tomás Barrios (6-1 y 6-3).

Peor suerte corrieron el resto de los españoles que han competido en la jornada de este martes: Bernabé Zapata no logró levantar cabeza tras perder el tie break en el primer set (7-3) y acabó cayendo contra el peruano Ignacio Buse (7-6 y 7-3) y Martín Tiffon tampoco fue capaz de rascar ningún set contra el portugués Henrique Rocha (6-3 y 6-2).

Los duelos entre extranjeros se lo llevaron el holandés Guy den Ouden, que venció al chileno Kellovsky (6-4, 3-6, 6-1), el portugués Frederico Ferreira, quién superó en tres sets al alemán Strombachs (3-6, 6-3 y 6-3) y el checo Jonás Forejtek eliminó al italiano Giustino en dos sets (6-2, 6-3).

En dobles avanzaron a la siguiente ronda Bruno Pujol y Mario mansilla, Benjamín Winter y Javier Barranco y el dúo compuesto por David Vega e Iván Liutarevich.