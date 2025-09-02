Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 2

La segunda jornada de la Copa de Tenis de Sevilla ha tenido como protagonista indiscutible a Pablo Carreño, número 137 del mundo actualmente, aunque llegó a ser el número 10 en 2017. El asturiano de 34 años, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, es el principal atractivo del trofeo y uno de los principales candidatos a ganarlo.