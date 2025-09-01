El tricampeón Carballés se retira en el Tenis Betis

El reto del granadino Roberto Carballés de sumar cuatro títulos consecutivos en la Copa Sevilla de tenis se vio truncado abruptamente. El tricampeón se tuvo que retirar por problemas físicos cuando perdía con el argentino Genaro Alberto Olivieri por 5-7, 7-6 (7-4) y 3-0.

Carballés se impuso por un peleado 5-7 en el primer set y parecía tener controlado el partido cuando rompió el servicio de su rival para colocarse con 2-4 en la segunda manga. Pero ahí comenzó a truncarse el partido. En el siguiente juego se produjo la ruptura por parte de Olivieri, que después se llevaría el parcial en el tie-break por 7-4.

La sorpresa se convirtió en una posibilidad más que factible y se confirmaría cuando el argentino se colocaba con un 3-0 en el set definitivo. Ahí Roberto Carballés tomó la decisión de retirarse por unos problemas físicos y el sueño de conseguir el cuarto título en la Copa Sevilla se truncaba de forma definitiva para el tenista de Granada.

Se trata de la primera derrota de Carballés en el Real Club Tenis Betis desde que perdiera en 2021 la final contra Pedro Martínez Portero, ya que desde entonces encadenó los títulos de 2022, 2023 (la última edición disputada sobre la característica superficie de albero) y 2024.

Roberto Carballés se lesionó en el muslo derecho en las postrimerías del segundo set. El primer cabeza de serie gozó incluso de una bola de partido en el duodécimo juego, con servicio de Olivieri, que lo salvó con una magistral dejada e igualó el encuentro en el tie-break (4-7) antes de que Carballés, ya con una ostensible cojera, abandonase cuando perdía por 3-0 en la tercera manga.

La sorpresa también estuvo a punto de saltar en el partido del cabeza de serie número 3, el portugués Jaime Faria, uno de los jugadores llegados directamente del Abierto de Estados Unidos, que tuvo remontar la pérdida del primer set frente a Nicolás Álvarez Varona, al que batió finalmente por 3-6, 6-3 y 6-4.

Faria, de 22 años, cedió su segundo turno de servicio frente a Álvarez Varona, que conservó la ventaja hasta el final de la primera manga, que tuvo un desarrollo idéntico: pérdida de servicio del burgalés en el cuarto juego e igualada del luso, que se impuso por 6-4 en la manga definitiva gracias a una rotura en el juego inicial.

En otros partidos de esta primera jornada de dieciseisavos de final, el serbio Dusan Lajovic eliminó en tres sets al sueco Elias Ymer (7-6, 6-7 y 6-1) y el prometedor madrileño Daniel Mérida remontó contra el alemán Christoph Negritu (3-6, 6-3 y 6-2).