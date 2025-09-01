FÚTBOL
Última hora del mercado de fichajes: altas y bajas de Sevilla y Betis
El argentino Germán Olivieri se despide de Roberto Carballés tras la retirada del tricampeón.
El argentino Germán Olivieri se despide de Roberto Carballés tras la retirada del tricampeón. / M. G.

Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1

El tricampeón Carballés se retira en el Tenis Betis

Agenda Polideportiva de Sevilla

Redacción Deportes

Sevilla, 01 de septiembre 2025 - 23:25

El tenista granadino Roberto Carballés se ha retirado este lunes por lesión de su partido contra el argentino Germán Olivieri en la primera ronda de la Copa Sevilla y no revalidará, por tanto, el título logrado en las tres últimas ediciones del torneo Challenger ATP de la capital hispalense.

Se trata de la primera derrota de Carballés en el Real Club Tenis Betis desde que perdiera en 2021 la final contra Pedro Martínez Portero, ya que desde entonces encadenó los títulos de 2022, 2023 (la última edición disputada sobre la característica superficie de albero) y 2024.

Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
1/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
2/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
3/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
4/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
5/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
6/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
7/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
8/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
9/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
10/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
11/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
12/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
13/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
14/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
15/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
16/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
17/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
18/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
19/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
20/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
21/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
22/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
23/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
24/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
25/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
26/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
27/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
28/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
29/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
30/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
31/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
32/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
33/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
34/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
35/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
36/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
37/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
38/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
39/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
40/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
41/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
42/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
43/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
44/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
45/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
46/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
47/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
48/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
49/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
50/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
51/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
52/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
53/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
54/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
55/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
56/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
57/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
58/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
59/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
60/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
61/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
62/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
63/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.
Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1
64/64 Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1 / M. G.

También te puede interesar

Lo último

stats