Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 1

El tenista granadino Roberto Carballés se ha retirado este lunes por lesión de su partido contra el argentino Germán Olivieri en la primera ronda de la Copa Sevilla y no revalidará, por tanto, el título logrado en las tres últimas ediciones del torneo Challenger ATP de la capital hispalense.

Se trata de la primera derrota de Carballés en el Real Club Tenis Betis desde que perdiera en 2021 la final contra Pedro Martínez Portero, ya que desde entonces encadenó los títulos de 2022, 2023 (la última edición disputada sobre la característica superficie de albero) y 2024.