Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3

Los octavos de final de la Copa Sevilla se solventaron con la clasificación de los principales candidatos al triunfo final, el asturiano Pablo Carreño y el valenciano Carlos Taberner.
Carreño avanzó a la siguiente ronda por la vía rápida en su partido de hoy contra Javier Barranco Cosano. El astuariano solventó el primer set por 6-3 y el segundo por 6-2, sin dar posibilidad al almeriense de forzar un tercero.
1/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
2/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
3/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
4/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
5/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
6/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
7/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
8/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
9/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
10/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
11/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
12/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
13/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
14/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
15/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
16/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
17/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
18/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
19/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
20/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
21/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
22/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
23/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
24/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
25/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
26/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
27/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
28/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
29/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
30/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
31/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
32/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
33/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
34/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
35/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
36/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
37/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
38/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
39/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
40/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
41/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
42/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
43/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
44/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
45/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
46/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
47/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
48/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
49/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
50/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
51/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
52/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
53/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
54/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
55/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
56/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
57/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
58/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
59/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
60/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
61/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
62/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
63/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
64/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
65/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
66/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
67/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
68/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
69/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
70/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
71/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
72/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.
73/73Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3/M. G.