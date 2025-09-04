Las fotos de la Copa Sevilla en el Tenis Betis | Jornada 3

ACCIDENTE
Al menos 15 muertos al descarrilar el Elevador de Gloria en Lisboa
Pablo Carreño no falla y avanza a cuartos

Redacción Deportes

Sevilla, 04 de septiembre 2025 - 01:11

Los octavos de final de la Copa Sevilla se solventaron con la clasificación de los principales candidatos al triunfo final, el asturiano Pablo Carreño y el valenciano Carlos Taberner.

Carreño avanzó a la siguiente ronda por la vía rápida en su partido de hoy contra Javier Barranco Cosano. El astuariano solventó el primer set por 6-3 y el segundo por 6-2, sin dar posibilidad al almeriense de forzar un tercero.

