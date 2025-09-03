El Mallorca le retira la capitanía a Dani Rodríguez y lo suspende de empleo y sueldo

El RCD Mallorca ha anunciado la retirada de la capitanía a Dani Rodríguez y su suspensión de empleo y sueldo con efecto inmediato, tras las críticas que el jugador lanzó en redes sociales contra el entrenador Jagoba Arrasate.

El futbolista publicó en Instagram dos mensajes en los que cuestionaba la decisión del técnico en el partido frente al Real Madrid, al dar minutos al recién incorporado Jan Virgili antes que a él.

“Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega”, escribió Rodríguez en una de sus publicaciones.

En un segundo mensaje añadió: “Que ocurra algo así manda un mensaje horrible al vestuario: da igual la lealtad, el trabajo o la entrega”. El jugador trató de disculparse ante la afición, aunque el episodio acabó derivando en la decisión disciplinaria más dura.

Decisión de la directiva

Con la retirada de la capitanía y la sanción económica, el club ha querido marcar un precedente en el vestuario. Así lo señaló el director de fútbol, Pablo Ortells, en una comparecencia previa a la decisión: “Tenemos que tomar medidas”.

El Mallorca considera que las manifestaciones del jugador cruzaron los límites de la crítica interna, afectando al grupo y a la autoridad del entrenador. La medida supone un golpe de efecto en la disciplina del equipo a las puertas de la nueva temporada.