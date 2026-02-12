Maratón de Sevilla 2026 | Las marcas de los últimos líderes de la clasificación y los sevillanos mejor posicionados

Sevilla asistirá este domingo 15 de febrero a una de las pruebas deportivas más populares del calendario, el Zúrich Maratón 2026. Esta edición, la número 41, será la más numerosa hasta la fecha con récord de inscripciones, más de 16.500 corredores populares y cerca de 500 atletas de élite. Dentro de este último grupo, muchos participantes esperan del maratón más llano y rápido de Europa conseguir marcas mínimas para los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales, pero ¿quiénes han liderado la clasificación en los últimos años?

Los atletas internacionales se han impuesto en las últimas ediciones del Maratón de Sevilla. En 2025, el debutante etíope Selemon Barega Shirtaga finalizó los 42.195 metros en 02:05:15. Con 26 años, Barega cuenta en su palmarés con una medalla de oro en la prueba de 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dos medallas en el Campeonato Mundial de Atletismo en 2019 y 2023; y tres emdallas en el Campeonato en la modalidad de Pista Cubierta en 2018 y 2024. Su compatriota, la también debutante Anchinalu Dessie Genaneh, de 22 años, hizo lo propio en la categoría femenina, al marcar un tiempo de 2:22:17, aunque lejos de la marca de su compatriota Alemu Megertu en 2022 (2:18:54).

Un subcampeón del Maratón de Nueva York en el podio masculino

El podio masculino lo completó otro corredor del país africano, Adisu Tesfahun Tafere (2:06:27), y el marroquí Mohamed Reda El Aaraby (2:06:45). Este último terminó 11º en el maratón masculino de Tokio 2020. Más tarde, finalizaría subcampeón del Maratón de Nueva York en 2021 y cuarto en 2022.

Entre los representantes españoles, el primer clasificado fue el debutante Ilias Fifa, 29º en la clasificación final con un tiempo de 2:10:10. En su palmarés acoge una medalla de oro en el Europeo de Atletismo en 2016 y una plata en el campeonato de Atletimo en Ruta en 2025. Asimismo fue campeón de España de 5.000 metros en 2016, de 10.000 metros en 2023 y 2024; y de 10 kilómetros en ruta en 2025, modalidad en la que estableció una nueva plusmarca nacional (27:41). Por su parte, Manuel Jesús Burgos fue el mejor clasificado entre los sevillanos, en el puesto 60º de la general (2:22:05), lo que le supuso una nueva marca personal.

La francesa Manon Trapp logró la mejor marca para su país

En la categoría femenina, la francesa Manon Trapp se alzó subcampeona con un nuevo récord para su país (2:23:38). La corredora de fondo ganó los campeonatos de Francia de Campo a Través entre 2021 y 2023. En 2022 también se coronó en el campeonato nacional de Atletismo en la pista de 5.000 metros. Además, obtuvo una medalla de bronce en la prueba por equipos y fue la sexta clasificada en la categoría sub-23 del Campeonato Europea de Campo a Través de 2022 en Turín. Por su parte, la keniata Cynthia Chepchirchir Kosgei fue tercera con un tiempo de 2:23:43.

La española Kaoutar Boulaid ocupó la cuarta plaza final con 2:24:05, después de alzarse triunfadora en el Maratón de 2018 como abandera marroquí. Le siguió después la atleta olímpica Metixell Soler (2:26:05), bronce en el europeo de Atletismo en Ruta en 2025 en la media maratón por equipo, 25ª en París 2024 y campeona de España de media maratón en 2022. Mientras, Inmacula Díaz fue la sevillana mejor clasificada con una marca de 2:52:15.