Guía para corredores del Maratón de Sevilla 2026: recogida de dorsales, guardarropa y todo lo que debes saber

El Zúrich Maratón de Sevilla 2026 vivirá este domingo 15 de febrero su edición más numerosa hasta la fecha. Un total de 17.000 corredores inscritos, 3.000 más que en 2025, recorrerán los 42.195 metros del maratón más llano y rápido de Europa que se ha consolidado como una cita deportiva destacada a nivel internacional. La prueba reunirá a algo más de 16.500 corredores populares, así como a cerca de 500 atletas de élite que buscarán mejorar sus marcas mínimas.

Las novedades en el recorrido presentan un desnivel positivo aún menor, al tiempo que las salidas se escalonarán por cada cajón para evitar aglomeraciones entre los corredores populares. La organización ha decidido asimismo mejorar la experiencia de los participantes mediante el refuerzo de los servicios de avituallamiento, guardarropa y postmeta. A continuación, detallamos todo lo que deben tener en cuenta los participantes del Maratón de Sevilla 2026.

Horario de recogida de dorsales y cómo llegar

Los corredores del Maratón de Sevilla podrán recoger sus dorsales y bolsa del corredor en el Expo Marathon, que se celebrará en el Fibes de Sevilla durante el viernes 13 y el sábado 14 de febrero, en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas. Para retirar el dorsal, los participantes deberán presentar el resguardo o copia de su inscripción junto al DNI, pasaporte u otro documento oficial de identificación. En caso de no poder recogerlo personalmente, podrá hacerlo otra persona siempre que porte una autorización firmada.

Los dorsales llevan incorporado un chip desechable, por lo que no podrán doblarse o manipularse de ningún modo. Por su parte, la bolsa del corredor incluye prendas técnicas oficiales del Zúrich Maratón de Sevilla, la bolsa obligatorio de uso en el guardarropa y diferentes obsequios proporcionados por los patrocinadores.

Para llegar al Fibes (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, 1) los participantes podrán utilizar alguna de estas alternativas de transporte público:

Autobús: Líneas 27 y B4

Tren Cercanías: Línea C4, parada Palacio de Congresos

Los participantes pueden consultar en este enlace el color del cajón y la hora de salida que les corresponde según el número de dorsal y categoría.

Guardarropa y puntos de avituallamiento en el recorrido

La organización dispondrá de un servicio de guardarropa donde los corredores podrán depositar sus pertenencias, ubicado en la Avenida Santiago Montoto, en el Puerto de Sevilla, próximo al Acuario. En este mismo punto se ubicará el servicio de postmeta. El horario del guardarropa será de 6:45 a 15:30 horas este domingo. Debido a la distancia de 500 metros desde el ropero a la salida se ruega a los participantes que acudan con la suficiente antelación a dejar sus pertenencias en el guardarropa.

Como principal novedad, la línea de salida y de meta ya no estará en el mismo punto. La salida se trasladará a la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid. Por su parte, la meta se mantendrá en el Paseo de las Delicias, en la Glorieta de Buenos Aires.

Recorrido de la Maratón de Sevilla 2026. / Dpto. Infografía

La organización del Zúrich Maratón de Sevilla ha dispuesto varios puntos de avituallamiento, WC y asistencia médica en los siguientes puntos kilométricos:

KM 4,6: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

KM 7,3: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).

KM 9,4: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

KM 11,8: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).

KM 15,3: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

KM 18: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).

KM 20,7: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius) y geles 226ERS. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

KM 22,7: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico. Esponjas.

KM 25,4: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles, así como avituallamiento sólido.

KM 27,4: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius).

KM 29,6: Situado a ambos lados de la calzada Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius), geles y gominolas energéticas 226ERS, así como avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

KM 32,7: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Esponjas.

KM 34: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius), así como avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

KM 36,8: Situado al lado izquierdo de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius), así como avituallamiento sólido.

KM 40,3: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius), así como avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

META: Avituallamiento con agua e isotónico (Powerade) y avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

En los puntos kilométricos 23,3 y 32,7 habrá esponjas además de agua e isotónicos. Además de la asistencia médica en los puntos de avituallamiento del maratón (kilómetros 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40), existirá un puesto de asistencia médica pasada la línea de meta y en la salida. También se habilitará en esta zona, exclusivamente para el corredor lesionado, un servicio de fisioterapia y podología.