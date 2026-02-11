Maratón de Sevilla 2026: análisis de tramos y puntos clave del recorrido

A pocos días del Zúrich Maratón de Sevilla 2026, la ciudad se prepara para acoger una de las citas más importantes del deporte popular. Con una participación récord de 17.000 corredores, la prueba comenzará este domingo 15 de febrero a las 08:30 horas y recorrerá una distancia de 42,195 km. El desnivel mínimo es de apenas 5 metros y la experiencia va más allá de alcanzar la línea de meta: avenidas amplias, calles históricas y monumentos centran la atención de un recorrido que aúna velocidad y paisaje urbano.

Los corredores no estarán solos: miles de espectadores y voluntarios acompañarán sus pasos al ritmo del ambiente festivo. Por ello, se prevé un amplio despliegue organizativo, con numerosos puntos de avituallamiento, WC y asistencia médica; además de cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento. Para los asistentes, se aconseja planificar los desplazmientos con antelación; y para los corredores, el tiempo dará una tregua, sin lluvias a la vista, y con un circuito único: Sevilla.

Tramos iniciales y mitad de carrera: salida, río y Triana

Recorrido de la Maratón de Sevilla 2026. / Dpto. Infografía

Como principal novedad de esta 41ª edición, el punto de partida se traslada a la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid. Aunque parezca un cambio menor, esto evitará aglomeraciones entre los corredores populares al inicio de la carrera, ya que la salida se realizará de manera escalonada.

Entre la Glorieta de San Diego y la calle Torneo (km 0 - 5), las amplias avenidas permiten que el pelotón se estire a lo largo de un terreno llano y cómodo. El único riesgo es salir demasiado rápido. Por ello, lo más aconsejable en este punto es que cada corredor busque su propio ritmo, definiendo así el desempeño futuro de la carrera.

Además, en esta edición se ha eliminado el trayecto por el paso subterráneo de la calle Arjona, que incluía las dos únicas cuestas a las que se enfrentaban los maratonianos. Gracias al nuevo trazado, la ronda histórica cobra un mayor protagonismo y se aumenta la animación de la zona (ronda de Capuchinos, Resolana o glorieta Duquesa de Alba).

Pasando por Torneo, Arjona o el Paseo de Cristóbal Colón, en paralelo al Canal de Alfonso XIII, es probable que algunos puntos estén expuestos al viento. Se trata de zonas abiertas al Guadalquivir, que hasta el km 11 recorren zonas tan bonitas como la Torre del Oro, el puente de San Telmo, Los Remedios y Triana.

Uno de los tramos mentalmente más exigentes es el que pasa por La Cartuja y Barqueta (km 15 - 20; desde la calle Inca Garcilaso). Es amplio y recto, ideal para gestionar el ritmo; pero sin apenas público, bastante monótono y, de nuevo, expuesto al viento si llega a soplar.

El tramo decisivo y los últimos kilómetros: La Palmera, Plaza de España y meta

El km 20 llega en la Ronda de Capuchinos y, desde ese punto, los corredores entran en la segunda parte de la carrera. Con vistas a llegar a la meta antes de las 15:00 de la tarde, es importante mantener la concentración, el ritmo y no perder el foco.

En el km 20,7, situado a ambos lados de la calzada, se dispondrá un avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius) y geles 226ERS; así como también un puesto de asistencia médica y baños portátiles. No es el único de la carrera y, antes de participar, conviene informarse sobre la localización de cada uno de ellos.

El tramo de Kansas City y la zona de Nervión tiene lugar entre largas y anchas avenidas, por ello es posible que aparezca la sensación de distanciamiento respecto a la carrera. Asimismo, podría soplar el viento en las zonas más expuestas.

El punto decisivo llega en torno a los km 30 - 35, al pasar por la avenida La Palmera y Plaza España, uno de los momentos más espectaculares de la maratón. La exposición al sol, ya en horas centrales del día, y las largas rectas (La Palmera tiene una longitud aproximada de 1.600 metros), exige constancia.

Finalmente, la Alameda de Hércules, Campana, Tetuán, la Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez y la Avenida de María Luisa hasta el Paseo de las Delicias (km 42) son algunas de las zonas más estrechas y céntricas. Es importante contar con espacios peatonales y los raíles del tranvía. La línea de meta está cerca y hay una mayor presencia de público, además de ser un tramo visualmente atractivo y motivador para impulsar los últimos metros.