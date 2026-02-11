Sevilla se prepara para convertirse una vez más en el gran escenario del atletismo popular. Este domingo 15 de febrero, desde las 08:30 horas, la ciudad acoge la 41ª edición del Zúrich Maratón Sevilla, una cita ya consolidada en el calendario deportivo internacional. El evento reunirá a más de 16.500 corredores populares y cerca de 500 atletas de élite, para participar en una prueba que transformará buena parte del viario urbano en un circuito de competición.

Todo ello implica un amplio despliegue organizativo, con salidas escalonadas para evitar aglomeraciones e importantes restricciones de tráfico y estacionamiento. Así, desde los días previos a la carrera - y especialmente durante la madrugada y la mañana del domingo - estará prohibido aparcar en numerosas calles del recorrido y en las zonas anexas a la salida, meta y áreas logísticas.

Cortes de tráfico desde el viernes 13 de febrero en Sevilla

La carrera discurrirá a lo largo de 42 km por algunas de las calles más importantes de Sevilla, con salida en la Avenida de María Luisa, situada frente al casino de la Exposición y la estatua del Cid. De acuerdo con la organización, no se podrán superar las 6 horas de competición, por lo que el cierre de meta está previsto para las 15:00 horas. Hasta ese momento, la circulación estará restringida.

Debido a las labores de montaje y desmontaje, se producirán los siguientes cortes de tráfico:

Paseo de las Delicias . Cortado desde el viernes 13 (18:00 horas) hasta el domingo (19:00 horas), con desvíos por la Avenida de la Guardia Civil y Moliní.

. Cortado desde el viernes 13 (18:00 horas) hasta el domingo (19:00 horas), con desvíos por la Avenida de la Guardia Civil y Moliní. Avenida de María Luisa. Cortada desde el sábado 14 (16:00 horas) hasta el domingo (19:00 horas, con desvíos por la Avenida del Cid y Portugal.

¿Dónde está prohibido aparcar durante el Maratón de Sevilla 2026?

En línea con lo anterior, algunos puntos de la ciudad tendrán restringido el estacionamiento desde los días previos al Maratón de Sevilla 2026. El objetivo es liberar zonas clave del recorrido, evitar aglomeraciones y respetar los trabajos de montaje para la carrera. Por ello, estará prohibido aparcar en los siguientes tramos urbanos:

Desde el viernes 13 de febrero a las 00:01 horas: Paseo de las Delicias, entre la glorieta de los Marineros y la Avenida de la Guardia Civil.

a las 00:01 horas: Paseo de las Delicias, entre la glorieta de los Marineros y la Avenida de la Guardia Civil. Desde el sábado 14 de febrero a las 00:01 horas: Avenida Moliní, Guardia Civil y Avenida de Las Razas I La Rábida, Chile y Uruguay I Isabel la Católica y Nicolás Alpériz.

También se establecen otras prohibiciones a partir del sábado, en torno al Camino de los Descubrimientos e ingeniero Luis Salvador, Cardenal Bueno Monreal y Manuel Siurot, Vib Arragel y Calatraba, así como el parking situado frente al Rectorado.

Por último, la organización informa sobre los puntos específicos de desalojo: Duque de Victoria (cruce Trajano), Torneo (cruce Pascual de Gayangos), República Argentina (cruce calle Arcos), López de Gomara (tras Juan Díaz de Solís), José Laguillo y Kansas City (en puntos señalizados).

Ante la gran afluencia que se espera durante el evento, es aconsejable optar por medios de transporte como SEVICI (alquiler de bicicletas de Sevilla) o el Metro. Además, el plan de movilidad no terminará oficialmente hasta las 19:00 horas del domingo y las autoridades recomiendan respetar en todo momento la señalización provisional para evitar que el servicio de grúa se vea en la obligación de retirar los vehículos.