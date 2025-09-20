María Pérez es ya leyenda al conquistar también el título mundial de 20 kilómetros
La granadina volvió a exhibirse para revalidar su doble oro de Budapest
Su tirón a falta de cinco kilómetros no lo pudo resistir ninguna de sus rivales
La crónica del título de los 35 kilómetros
La española María Pérez, con un tiempo de 1h25:54, logró este sábado la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo que se disputan en Tokio y revalidó la doble corona conquistada hace dos años en Budapest junto a los 35 km.
La medalla de plata fue para la mexicana Alegna González (1h26:06), con récord continental de Centroamérica, y el bronce para la japonesa Nanako Fuji (1h26:18), con récord nacional.
La marcha de María Pérez fue espectacular y eso se pudo comprobar con su marca, que fue la segunda mejor de su carrera.
También fue brillante la participación de Antía Chamosa, que acabó en la séptima posición con 1:27.55. Chamosa hizo una carrera de menos a más y fue superando rivales hasta acabar dentro de las ocho finalistas.
