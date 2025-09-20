OBITUARIO
Muere el escritor Antonio Rivero Taravillo

María Pérez es ya leyenda al conquistar también el título mundial de 20 kilómetros

La granadina volvió a exhibirse para revalidar su doble oro de Budapest

Su tirón a falta de cinco kilómetros no lo pudo resistir ninguna de sus rivales

La crónica del título de los 35 kilómetros

María Pérez festeja su segundo oro mundial en la línea de meta del estadio de Tokio.
David Ramiro | Efe

Tokio, 20 de septiembre 2025 - 02:07

La española María Pérez, con un tiempo de 1h25:54, logró este sábado la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo que se disputan en Tokio y revalidó la doble corona conquistada hace dos años en Budapest junto a los 35 km.

La medalla de plata fue para la mexicana Alegna González (1h26:06), con récord continental de Centroamérica, y el bronce para la japonesa Nanako Fuji (1h26:18), con récord nacional.

La marcha de María Pérez fue espectacular y eso se pudo comprobar con su marca, que fue la segunda mejor de su carrera.

También fue brillante la participación de Antía Chamosa, que acabó en la séptima posición con 1:27.55. Chamosa hizo una carrera de menos a más y fue superando rivales hasta acabar dentro de las ocho finalistas.

