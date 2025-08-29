Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7

Un día después de olvidarse de la general con el hundimiento de Andorra, Juan Ayuso se redimió en la cima de Cerler con la victoria del orgullo que le permitió estrenar su palmarés en La Vuelta con un triunfo en solitario que también supuso el estreno del casillero español en la presente edición.
Ayuso perdió una minutada en el Principado, escuchó críticas, y en menos de 24 horas llegó una venganza representada en la meta tapándose los oídos mientras celebraba su primera victoria en la ronda española y la tercera consecutiva de su equipo. Un arreglo en lo personal, un golpe de orgullo, aunque el de Jávea ya ve imposible el podio de Madrid, es vigésimo quinto a 7:28 del líder.
1/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
2/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
3/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
4/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
5/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
6/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
7/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
8/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
9/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
10/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
11/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
12/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
13/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
14/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
15/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
16/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
17/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
18/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
19/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
20/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
21/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
22/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
23/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
24/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
25/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
26/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
27/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
28/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
29/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
30/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
31/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
32/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
33/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
34/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
35/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
36/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
37/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
38/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
39/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
40/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
41/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
42/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
43/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
44/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
45/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
46/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
47/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
48/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
49/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
50/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
51/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
52/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe
53/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7/Javier Lizón | Efe