Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 7

Juan Ayuso se tapa los oídos en un gesto reivindicativo al entrar en solitario en la meta de Cerler.

Un día después de olvidarse de la general con el hundimiento de Andorra, Juan Ayuso se redimió en la cima de Cerler con la victoria del orgullo que le permitió estrenar su palmarés en La Vuelta con un triunfo en solitario que también supuso el estreno del casillero español en la presente edición.

Ayuso perdió una minutada en el Principado, escuchó críticas, y en menos de 24 horas llegó una venganza representada en la meta tapándose los oídos mientras celebraba su primera victoria en la ronda española y la tercera consecutiva de su equipo. Un arreglo en lo personal, un golpe de orgullo, aunque el de Jávea ya ve imposible el podio de Madrid, es vigésimo quinto a 7:28 del líder.