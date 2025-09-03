Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10

El australiano Jay Vine (UAE) volvió a demostrar sus aptitudes de rey de la montaña con el segundo triunfo en solitario en la presente edición de la Vuelta, esta vez coronando brazos en alto la décima etapa disputada entre Arguedas y el alto de Larra Belagua, de 175,3 kilómetros, en la que recuperó el maillot rojo el danés Jonas Vingegaard (Visma).
1/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
2/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
3/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
4/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
5/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
6/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
7/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
8/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
9/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
10/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
11/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
12/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
13/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
14/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
15/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
16/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
17/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
18/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
19/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
20/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
21/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
22/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
23/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
24/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
25/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
26/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
27/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
28/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
29/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
30/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
31/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
32/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
33/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
34/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
35/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
36/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
37/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
38/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
39/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
40/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
41/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
42/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
43/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
44/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
45/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
46/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
47/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
48/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
49/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
50/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
51/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
52/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
53/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
54/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
55/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
56/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
57/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
58/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
59/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
60/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
61/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
62/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
63/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
64/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
65/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
66/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
67/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
68/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
69/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
70/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
71/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
72/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
73/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
74/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
75/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
76/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
77/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
78/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
79/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
80/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
81/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
82/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe
83/83Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10/Javier Lizón | Efe