Miguel de Toro: “Los Juegos de 2028 representan para mí el reto más importante de mi carrera”

Miguel de Toro (16-08-1993) ha cerrado una temporada brillante tras lograr el oro en el Mundial de Singapur, además de conquistar todos los títulos posibles tanto con el combinado nacional como en el Ferencvaros. Natural de Tomares se formó en el Waterpolo Sevilla y tras años de muchos éxitos en el CN Barceloneta se marchó a Hungría a buscar nuevos retos. El tomareño aún tiene entre ceja y ceja esa medalla olímpica con Los Ángeles 2028 en la mira para ponerle la guinda a su carrera como deportista.

–¿Cómo comenzó en el mundo del waterpolo y por qué eligió este deporte?

–Yo me inicié en el mundo de waterpolo porque a mi hermano le detectaron un problema en una pierna y no podía realizar ejercicios de impacto que sobre todo que tuviera contacto con el suelo y como a nosotros siempre nos ha gustado mucho la natación y el agua, probamos en la piscina del pueblo Tomares y una cosa llevó a la otra, conocimos a un entrenador que se llama David Aguilar y él nos introdujo pues un poquito el gusanillo de waterpolo en el cuerpo y a partir de entonces pues comenzamos a dar pasos tanto a mi hermano como yo.

El Waterpolo Sevilla ha sido mi lanzadera, el club en el que he aprendido las bases”

–Hablando de su inicio, ¿qué representa el Waterpolo Sevilla, club en el que se formó, dentro de su trayectoria deportiva?

–El Waterpolo Sevilla para mí ha sido mi lanzadera, sin lugar a dudas, ha sido el club en el que en el que yo he aprendido la base de de waterpolo, he tenido magníficos entrenadores y compañeros que me han ayudado a desarrollarme ya no solo como jugador, sino también como persona.

–¿Se puede considerar que ha sido una temporada perfecta tras proclamarse campeón con el Ferencvaros y lograr el oro mundial con la selección?

–Ha sido la temporada perfecta porque afortunadamente los seis títulos que he disputado con el club como con la selección los he ganado todo y es algo muy difícil de conseguir y la verdad que estoy super feliz de ser uno de los pocos jugadores que lo ha logrado.

–¿Fue difícil tomar la decisión de ir a Hungría y dejar atrás España y el CN Barceloneta, donde consiguió 19 títulos?

–Sinceramente no, ya llevaba un tiempo que que yo buscaba un nuevo reto, un nuevo lugar en el que instalarme y conocer a gente nueva, medirme con jugadores de otros países y la verdad es que tanto la adaptación mía como la de mi familia, mi mujer y de mi hijo ha sido bastante sencilla y en el Ferencvaros me han acogido con los brazos abiertos y ha sido muy sencillo.

–¿Cuál ha sido el momento más bonito en su carrera deportiva?

–El momento más bonito de mi carrera sin duda fue cuando conseguimos el el oro en en Budapest 2022, ya que creo que esa victoria nos hizo conseguir el nivel para ganar las finales que más adelante pues hemos ganado. De hecho perdimos las primeras tres y a partir de entonces hemos ganado las siguientes cinco. Ahí conseguimos saber ganar en las finales y además fue un año muy feliz para mí, tanto en lo personal como en lo deportivo. Así que creo que esta medalla representa el momento más feliz de mi carrera.

–¿Y el más complicado?

–Realmente cada año me encuentro momentos muy complicados en mi carrera deportiva porque siempre existen momentos personales que condicionan que mi nivel se venga se se venga abajo y a ver evidentemente sí que he tenido momentos difíciles. Este año, por ejemplo, he afrontado la concentración con la selección española sólo, ya que mi familia estaba en Budapest y ha sido un mes y medio de muchísimos entrenamientos, de pasar tiempo sólo y creo que eso es lo más complicado para mí.

–¿Tiene alguna manía o ritual antes de los partidos?

–Antes tenía muchas manías, básicamente mi día era una rutina. Pero desde que tuvimos este fracaso, por así decirlo, en los Juegos Olímpicos de París, decidí dejar atrás todo esto y concentrarme básicamente en lo que podía controlar, que era mi nivel en el juego y he dejado todos esos rituales atrás.

–¿Qué suele hacer en su tiempo libre para desconectar del waterpolo?

–Básicamente pasar tiempo con mis amigos, pasar tiempo con mi familia y creo que es el mejor modo de evadirme de mi profesión, que al final pues ocupa gran parte del año para mí. En este caso sobre todo cuando tenemos algún tiempo libre pues viajamos con mi mujer y con mi hijo y esto es lo que más me significa a mí.

No estaría nada triste si mañana acabará mi carrera y no consiguiera esa medalla olímpica"

–En los Juegos Olímpicos de 2021 logró un hito al convertirse en el primer andaluz en participar con la selección española de waterpolo. ¿Por qué es tan complicado ver a deportistas andaluces en esta disciplina?

–Considero que en otras comunidades como, por ejemplo, y mayoritariamente en Cataluña los medios que se utilizan son mayores, se invierte mucho más en deporte y en Andalucía quizás la infraestructura a nivel deportivo no está al mismo nivel que en Cataluña o en Madrid.

–Hablando de los Juegos Olímpicos, ¿una medalla sería el broche de oro a su carrera tras lograr éxitos en el Mundial, Europeo y Copa del Mundo?

–Evidentemente la medalla olímpica siempre va a representar el último reto de mi carrera, ya que afortunadamente he tenido una vida profesional plena, he conseguido todos los oros y todas las competiciones que se pueden disfrutar, salvo la medalla olímpica. No estaría para nada triste si el día de mañana acabará mi carrera y no consiguiera esa medalla olímpica, pero considero que es algo que me falta y que voy a luchar con todas mis fuerzas para para lograrla.

Migue de Toro arma el disparo en los Juegos Olímpicos de París contra Croacia / Europa Press

–Después de conseguir dos diplomas olímpicos, ¿sueña con lograr una medalla en Los Ángeles 2028?

–Sin duda. Los Juegos de 2028 para mí representan el reto más importante, más que mi último reto. Espero con muchas ganas de llegar a la cita y conseguir si no de oro conseguir una medalla olímpica que también para mí sería un triunfo impresionante.

–¿Qué diferencias ves en el waterpolo de España con el de Hungría?

–He podido ver que en Hungría existe una diferencia táctica, una diferencia a la hora de entrenar, sí que se puede notar una diferencia a nivel táctico y técnico, llevan la preparación física de otra manera. Pero al fin y al cabo realmente el waterpolo es uno y todos los caminos llevan a Roma.

–¿Por qué el waterpolo no suele generar tanto seguimiento a nivel de clubes durante la temporada, pero capta tanto interés durante el Mundial, Europeo o Juegos Olímpicos?

–A nivel de club es complicado, los clubes evidentemente van a hacer un esfuerzo gigantesco para poder competir anualmente, tiene muchas dificultades a la hora de traer nuevos jugadores, de poder pagar de una mejor manera a sus jugadores, pero sí que es cierto que al fin y al cabo el waterpolo es un deporte que engancha mucho y creo que todos los clubes, entrenadores, jugadores e incluso trabajadores del club que son aficionados al waterpolo, llega un momento en el que como país representamos a España en en una competición internacional, todo el mundo está pendiente de de ese evento. Ya que se concentró con los mejores jugadores del mundo y es maravilloso.