La millonada que ganarán Alcaraz y Sinner solo por participar en el ATP de Doha

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner recibirán más de 1,15 millones de euros cada uno únicamente por participar en el ATP 500 de Doha, una cantidad independiente de los resultados que logren sobre la pista. Según revela La Gazzetta dello Sport, el torneo catarí, que empieza este lunes y finalizará el sáado 21 de febrero, ha cerrado con ambos tenistas un acuerdo cifrado en torno a 1,2 millones de dólares por cabeza, gracias a las denominadas promotional fee que contempla la normativa ATP.

El diario italiano destaca que este "ingaggio di lusso" supone un sueldo de superestrella por apenas una semana de competición en el calendario internacional. Con el tipo de cambio actual, esa cifra equivale aproximadamente a 1,15 millones de euros garantizados para cada jugador, al margen de lo que puedan ganar en concepto de premios oficiales del torneo.

El caché supera con creces el premio al campeón

La bolsa de premios oficial del ATP 500 de Doha asciende a unos 2,83 millones de dólares, con un cheque de algo más de 530.000 dólares para el campeón individual, que en euros se sitúa en el entorno de los 500.000. Esto significa que la cantidad que ingresan Alcaraz y Sinner por aceptar la invitación catarí duplica holgadamente lo que recibirá el tenista que levante el trofeo, aunque ninguno de los dos acabe proclamándose ganador del título.

Catar refuerza su apuesta por el tenis de élite

La inversión económica de Doha se enmarca en la estrategia de Catar de posicionarse en el epicentro del deporte mundial, con inyecciones de capital que en los últimos años han abarcado desde el fútbol hasta el pádel y, naturalmente, el tenis. La Gazzetta recuerda que el torneo ha escalado de categoría, pasando de 250 a 500, y ha incrementado su dotación hasta rozar los 2,8 millones de dólares.

El modelo combina la estructura tradicional de premios con cheques privados a las grandes figuras del circuito, un razonamiento que los organizadores consideran eficaz: asegurar la presencia de los dos primeros del ranking, junto a otros top-10 y top-20, dispara el atractivo del cuadro, las audiencias televisivas y el interés de los patrocinadores.

Doha como parada obligatoria para los deportistas

La presencia conjunta de Alcaraz y Sinner vende entradas, eleva el caché internacional del evento y refuerza a Doha como parada obligatoria en el arranque de cada temporada, una especie de mini Masters 1000 con incentivos económicos propios de Grand Slam para las principales estrellas del circuito.

El caso de Doha se suma a otros episodios recientes en los que Alcaraz y Sinner han ingresado cantidades muy elevadas por exhibiciones o compromisos comerciales, especialmente en Asia y Oriente Medio, consolidando su condición de grandes activos del negocio del tenis profesional. La Gazzetta señala que, en general, los primeros del ranking se mueven habitualmente en franjas de entre 800.000 y un millón de dólares por este tipo de acuerdos, pero que el poder de negociación catarí ha empujado esas cifras hasta el entorno de 1,2 millones por cabeza en esta ocasión.