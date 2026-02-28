David Muñoz saldrá en segunda fila; Dani Muñoz entra en Q2 y Rueda, muy atrás

Sábado de clasificación en Buriram, primera cita de la temporada 2026 del Mundial de Motociclismo. No ha ido nada mal para los pilotos sevillanos, ya que David Muñoz se metió en la segunda fila y estará en la parte delantera en la carrera, Dani Muñoz entra en el top-14, mientras que José Antonio Rueda se queda más atrás en su estreno en Moto2.

David Muñoz, tras un viernes en el que empezó a recuperar sensaciones tras su lesión en la recta final de la temporada pasada, sigue avanzando y se perfila como uno de los candidatos a recoger el testigo de su paisano Rueda. El piloto de Brenes superó la Q1 con el segundo mejor tiempo, se la jugó a un sólo intento en la Q2 y cerró una buena vuelta que le permite partir desde la sexta posición. La pole fue para David Almansa, quien batió el récord de la pista; junto a él estarán en Álvaro Carpe y Adrián Fernández cerrando una primera fila española.

En Moto2, la sesión no fue tan positiva para los pilotos sevillanos. Como se esperaba, José Antonio Rueda sufrió en su primera clasificación en la categoría y partirá desde la 24ª posición. Algo mejor le fue a Dani Muñoz, que disputará la temporada completa en la categoría intermedia tras estar en algunas carreras el año pasado sustituyendo a otros pilotos. El de Dos Hermanas fue el más rápido en la Q1 y avanzó a la Q2, donde le costó más, terminando en la decimocuarta posición. La pole fue para el australiano Agius, que compartirá la primera fila con dos españoles: Izan Guevara y Dani Holgado.

Este domingo se disputarán las primeras carreras del fin de semana. La carrera de David Muñoz, a 19 vueltas, arrancará a las 6:00 horas y buscará estar en el grupo cabecero. La de Moto2, a 22 giros, comenzará a las 7:15 horas.