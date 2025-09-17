Jose Mourinho, a un paso de fichar por el Benfica

Jose Mourinho está a un paso de volver a Portugal como entrenador del Benfica, 21 años después de abandonar su país natal para dirigir al Chelsea. El técnico portugués podría reemplazar a Bruno Lage, quien fue destituido tras la sorprendente derrota ante el Qarabag en la Champions League. Según ha podido confirmar la BBC Sport, Mourinho se encuentra actualmente en negociaciones para regresar al club lisboeta donde comenzó su carrera como primer entrenador en el año 2000.

El Benfica decidió prescindir de los servicios de Bruno Lage después de que el equipo desperdiciara una ventaja de dos goles para acabar perdiendo por 3-2 ante el conjunto azerbaiyano en el Estadio da Luz el pasado martes. Rui Costa, presidente del club portugués, ha anunciado que tienen la intención de nombrar un nuevo técnico antes del próximo sábado, aunque ha evitado pronunciarse sobre los rumores que señalan a Mourinho como el candidato preferido para ocupar el banquillo.

La ironía de esta posible contratación radica en que Mourinho fue despedido del Fenerbahçe el pasado 29 de agosto de 2025, apenas dos días después de que el equipo turco fuera eliminado de la fase previa de la Champions League precisamente por el Benfica. Este movimiento supone un giro inesperado en la carrera del entrenador portugués, quien ahora podría dirigir al equipo que provocó su salida de su anterior club.

El regreso de Mourinho al fútbol portugués

"El perfil de un entrenador del Benfica debe ser el de un ganador", declaró Rui Costa en rueda de prensa. "Un técnico que represente a un club de esta magnitud debe ser capaz de llevar al equipo a los niveles que exigimos y darnos los títulos que deseamos. No tiene sentido hablar de nombres aquí. Ningún entrenador ha sido nombrado, ni se ha mencionado a ningún técnico para representar al Benfica en el futuro", añadió el presidente del club lisboeta.

La carrera de Jose Mourinho como entrenador comenzó precisamente en el Benfica en el año 2000, aunque su primera etapa fue extremadamente breve, dirigiendo apenas 10 partidos antes de marcharse por desavenencias con la directiva del club. Posteriormente, fue en el Porto (2002-2004) donde realmente se consagró como técnico de élite, conquistando seis trofeos, incluida la Champions League en la temporada 2003-2004.

Desde que abandonó Portugal en 2004, Mourinho ha dirigido a algunos de los clubes más importantes de Europa: Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, Roma y, más recientemente, Fenerbahçe. Si finalmente se confirma su fichaje por el Benfica, el técnico portugués se enfrentaría al Chelsea en la Champions League el próximo 30 de septiembre de 2025 en Stamford Bridge, en lo que sería un emotivo reencuentro con uno de sus ex equipos.

La situación actual del Benfica

El Benfica ocupa actualmente la sexta posición en la Primeira Liga portuguesa, a cinco puntos del líder, el Porto, aunque con un partido menos. La temporada pasada, bajo la dirección de Bruno Lage (ex entrenador del Wolverhampton), el equipo terminó en segunda posición, a solo dos puntos del Sporting de Lisboa, que se proclamó campeón.

Además de su compromiso ante el Chelsea en la Champions League, el calendario europeo del Benfica incluye una visita al Newcastle United y un enfrentamiento como local contra el Real Madrid en la fase de liga de la competición. Estos partidos suponen un importante desafío para el nuevo técnico que asuma el banquillo del conjunto lisboeta.

La decisión de destituir a Bruno Lage coincide con la preparación del Benfica para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 25 de octubre de 2025. João Noronha Lopes, favorito para ganar dichos comicios, tiene puesta su mirada en Ruben Amorim, actual técnico del Manchester United, y estuvo presente en el Etihad Stadium el pasado domingo para observar al entrenador portugués.

¿Quién es José Mourinho?

José Mourinho, nacido en Setúbal (Portugal) el 26 de enero de 1963, es uno de los entrenadores más laureados y mediáticos del fútbol mundial. A sus 62 años, el técnico portugués ha conseguido consolidar una carrera repleta de éxitos internacionales, habiendo ganado dos Champions League (con el Porto en 2004 y con el Inter de Milán en 2010), además de numerosos títulos domésticos en Portugal, Inglaterra, Italia y España.

Conocido por su personalidad carismática y controvertida, Mourinho se autodenominó "The Special One" durante su primera etapa en el Chelsea, apodo que le ha acompañado a lo largo de su carrera. Su filosofía futbolística se caracteriza por equipos sólidos defensivamente y letales al contraataque, aunque en los últimos años ha recibido críticas por un estilo considerado conservador por algunos sectores.

Su breve paso por el Fenerbahçe, de donde fue despedido tras apenas dos meses en el cargo, supuso un nuevo revés en su trayectoria reciente, marcada por salidas prematuras de la Roma y ahora del club turco. Un regreso al Benfica podría representar una oportunidad para Mourinho de reconectar con sus raíces futbolísticas y demostrar que aún puede competir al más alto nivel.

¿Qué significa este movimiento para el fútbol portugués?

El posible regreso de José Mourinho al fútbol portugués supondría un importante impulso mediático para la Primeira Liga. Tras dos décadas triunfando en las principales ligas europeas, la vuelta del técnico a sus orígenes atraería los focos internacionales hacia la competición portuguesa, elevando su perfil y posiblemente su valor comercial.

Para el Benfica, contar con un entrenador del prestigio de Mourinho podría ser determinante en su intento de recuperar la hegemonía nacional frente al Sporting y el Porto, además de mejorar sus prestaciones en la Champions League, competición en la que el club lisboeta aspira a recuperar el protagonismo que tuvo en décadas pasadas, cuando conquistó el título en 1961 y 1962.

Rui Costa ha dejado claro que la decisión de cambiar de entrenador no está motivada por su intento de reelección como presidente. "No estoy aquí para salvar ningún puesto", afirmó. "Ni siquiera he ido a hacer campaña todavía, porque mi objetivo, como presidente del Benfica, es garantizar el mejor futuro para el club, independientemente de lo que ocurra en las elecciones. Esta toma de decisiones tiene que ver única y exclusivamente con la temporada deportiva del Benfica, y con evitar poner en peligro la temporada deportiva del Benfica. Nunca he antepuesto mis intereses a los del Benfica, y no voy a hacerlo ahora".