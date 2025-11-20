Muchodeporte homenajea al deporte andaluz en su 25 aniversario

El digital deportivo Muchodeporte.com vivió anoche el momento más especial de la celebración de su 25º Aniversario con una gran gala en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, un evento que reunió a destacadas personalidades del deporte andaluz y español, además de instituciones y empresas que han acompañado al medio en su trayectoria.

La gala, retransmitida por Canal Sur Más, estuvo marcada por momentos emotivos, música en directo, proyecciones audiovisuales y la entrega de distinciones a personas, entidades y lugares que han dejado huella en el deporte durante el último cuarto de siglo. En la representación institucional, acudieron la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía Ana Mestre, la consejera de Cultura y Deporte Patricia del Pozo, el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Juan Bueno y el presidente de la Diputación de Sevilla Javier Fernández, quienes con su presencia han querido apoyar este cuarto de siglo de deporte andaluz y sevillano.

Leyendas España entrega su dorsal a Joaquín Sánchez

El fútbol es uno de los protagonistas de estas distinciones, con el reconocimiento al Fútbol Español (Federación y Liga), por sus logros sin precedentes a nivel internacional; al Real Betis Balompié, por su papel clave en la formación de talentos como Joaquín, Fabián, Dani Ceballos, Gavi, Fermín, Junior o más recientemente Pablo García; y al Sevilla FC, por sus siete finales europeas ganadas sin derrota. Sin olvidar al municipio sevillano de Los Palacios, que ha dado al mundo figuras como Jesús Navas, Fabián y Gavi, que ganaron juntos un título europeo con España. En este marco, la asociación Leyendas España aprovechó la gala para entregar su dorsal a Joaquín Sánchez por su trayectoria con la selección.

Las campeonas olímpicas y mundiales en windsurf nacidas en Sevilla: Blanca Manchón, Marina Alabau, Pilar Lamadrid y Mari Carmen Vaz, han recibido también una distinción por sus éxitos entre las olas. En baloncesto ha sido premiado Diego de Paz, referente del baloncesto adaptado y símbolo de superación, y el Unicaja Baloncesto, por una trayectoria brillante coronada por múltiples títulos recientes.

Sobre ruedas ha llegado el reconocimiento al Circuito de Jerez, por su legado en el motociclismo andaluz e internacional, con distinción a José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, en la que ha sido su primera aparición pública tras su triunfo y aparatoso accidente. Completan este espectacular palmarés el tenis español, la federación con más Grand Slams en los últimos 25 años; Pedro Matute, ejemplo de pasión por el golf desde uno de los barrios más humildes de Sevilla; y el Deporte Andaluz en su conjunto, por su histórica presencia en los Juegos Olímpicos recientes.

Dos medios de comunicación andaluces de referencia han recibido una mención especial: Radio Sevilla de la Cadena SER por su centenario, y Canal Sur Más, por su compromiso y apoyo al deporte andaluz. La gala también tuvo un momento para el recuerdo de la recientemente fallecida Lucrecia Hevia, fundadora y directora de eldiario.es Andalucía.