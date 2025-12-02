El nazareno Pérez-Godoy se queda a las puertas de las medallas en el relevo 4x50

El equipo español de relevos se quedó a las puertas de las medallas en los Europeos de piscina corta que arrancaron este martes en la ciudad polaca de Lublin, tras concluir quinto en la final del 4x50 libre con un tiempo de 1:23.94 minutos.

El cuarteto, integrado por Luca Hoek, Sergio de Celis, Carles Coll y Miguel Pérez Godoy, rebajó en 71 centésimas la plusmarca nacional que ellos mismos establecieron en las preliminares con un crono de 1:24.65.

No fue el único récord para el equipo español, ya que el jovencísimo Luca Hoek, de tan sólo 17 años, estableció un nuevo tope nacional de los 50 libre tras completar los dos primeros largos en un tiempo de 21.09 segundos.

Diecisiete centésimas menos que el legendario récord de España (21.26) de Rafa Muñoz, vigente desde hace diecisiete años.

Una fulgurante puesta en escena que permitió al relevo español meterse de lleno desde el principio en la lucha por el tercer escalón de podio con los equipos de Croacia y Ucrania.

Si Hoek concluyó su posta en quinta posición, Sergio de Celis mantuvo la plaza tras sus dos largos, mientras que Carles Coll mejoró un puesto, que hizo soñar a los españoles con la medalla.

Un bronce del que finalmente el cuartero español se quedó a 15 centésimas, tras concluir quinto por detrás de Croacia, que completó el podio con una marca de 1:23.79 minutos, y de Ucrania, cuarta con un tiempo de 1:23.92.

Más lejos quedó España del ganador, el cuarteto italiano formado por Leonardo Diplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti y Thomas Ceccon, que se impuso con un tiempo de 1:22.90 minutos a Polonia, plata con un registro de 1:23.63.

En los 200 espalda femenino Carmen Weiler, primera en el ránking, logra su segunda marca con 2:05.86, materializando así su clasificación para las semifinales.

Finalmente, por los 400 libres femeninos disputados en las españolas Carla Carrón y Ainhoa Campabadal no lograron clasificar a finales. No obstante, Carmen Weiler y Estela Tonrath han brindado grandes actuaciones, firmando las dos la clasificación para las semifinales.