Nuevo desafío europeo para el Fundación Cajasol Andalucía ante el Dynamo Apeldoorn

Dos Hermanas volverá a vivir una nueva ronda europea este miércoles a las 19:00 horas en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) frente al Dynamo Apeldoorn de Países Bajos. El Fundación Cajasol Andalucía venció en la primera ronda al VK Slovan Bratislava con dos victorias por 3-2 tanto en Dos Hermanas como en la capital de Eslovaquia.

Ahora el equipo de Ricardo Torronteras recibirá en la ida de la eliminatoria al Dynamo Apeldoorn de Países Bajos que superó al VK Prostejov de la República Checa con derrota en la ida por 3-2 y victoria por 3-0 en la vuelta en su pabellón. El equipo holandés se encuentra actualmente quinto clasificado en su liga doméstica tras dos victorias en las últimas tres jornadas que las han sacado de los puestos de abajo. Este sábado venció al VV Utrecht a domicilio de forma contundente. Un equipo joven compuesto por jugadoras nacionales de gran talento que finalizaron en tercera posición la pasada temporada en su liga.

Por otra parte, el Fundación Cajasol Andalucía llega a este partido tras sumar un punto en su visita al Tenerife Libby’s La Laguna. Las nazarenas llevaron el encuentro al desempate donde terminaron cayendo por la mínima y no pudieron volver a la senda de la victoria. Tras el gran triunfo frente al CV Heidelberg, las de Ricardo Torronteras perdieron 3-0 en su visita al Sant Cugat en la jornada intersemanal y el sábado volvieron a caer 3-2 frente a Tenerife.

Apuesta El Dynamo Apeldoorn es un equipo integrado sólo por jóvenes jugadoras de los Países Bajos

No llegan, por tanto, en una buena dinámica las nazarenas, pero Europa es otra historia y tras la gran demostración de fuerza frente al VK Slovan Bratislava, con dos victorias en partidos muy igualados, el Fundación Cajasol Andalucía se enfrenta a un nuevo reto que a buen seguro volverá a vivir uno de los ambientes más especiales en el pabellón Francisco de Dios Jiménez. El conjunto local espera sacar un buen resultado en su partido de ida de este miércoles para viajar el próximo jueves a tierras holandesas en busca del pase a la siguiente ronda de la CEV Challenge Cup.

Será la ocasión también para ver por primera vez en Los Montecillos a la opuesta norteamericana Jada Burse, que ya debutara en la Liga Iberdrola el pasado sábado en el partido en Tenerife. Después de llevar un tiempo parada tras concluir las competiciones en Israel, Burse tuvo una buena tarjeta de presentación, aunque también fue evidente que necesita más partidos y entrenamientos para alcanzar el nivel que se augura por su calidad individual. La ex jugadora del Hapoel Kfar Sabal llegó avalada por unas estadísticas increíbles en la liga israelita.

La ilusión de Torronteras

Ricardo Torronteras, entrenador del Fundación Cajasol Andalucía, ha señalado que “la eliminatoria ante el Dynamo Apeldoorn” neerlandés, dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup, será “un gran espectáculo”, por lo que anima “a todo el mundo a venir a Los Montecillos”.

Torronteras considera que “el partido de ida del miércoles por la tarde supone otra oportunidad” para “demostrar que Dos Hermanas, Sevilla y Andalucía siguen compitiendo y siguen haciéndolo muy bien en Europa”, por lo que su equipo buscará “un buen resultado de cara a la vuelta”.

El técnico cordobés ha advertido que el Dynamo Apeldoorn “es un club que apuesta por la juventud”, ya que dispone de una plantilla en la que “todas sus jugadoras son nacionales y es un equipo que trabaja para la proyección de jóvenes holandesas con futuro y que se inician en el alto rendimiento”.

Torronteras admite que las neerlandesas se han nutrido de “generaciones muy buenas” y “por eso están compitiendo en Europa y vienen de derrotar a un gran equipo como el Prostejov” checo, “que está en la élite europea”, por lo que desconfía de unas rivales “altas y con calidad que no serán fáciles de derrotar”.