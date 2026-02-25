Olga Carmona, de Sevilla al mundo: la campeona que hizo historia y enorgullece a Andalucía

Olga Carmona, futbolista sevillana nacida en el año 2000, ha sido distinguida con la Medalla de Andalucía del Deporte este miércoles, un reconocimiento que premia su contribución al deporte español y andaluz. La actual lateral izquierda del París Saint Germain quedó inscrita en la historia el 20 de agosto de 2023 al marcar el gol que dio a España su primer título mundial femenino en la final disputada en Sídney ante Inglaterra.

El reconocimiento otorgado por la Junta de Andalucía destaca no solo sus logros deportivos, sino también su impacto como referente social para las nuevas generaciones. Carmona, formada en la cantera del Sevilla FC y criada en el barrio de Nervión, ha recorrido un camino marcado por la progresión constante hasta consolidarse en la élite del fútbol nacional e internacional. Su zurdazo cruzado en el estadio australiano supuso el culmen de una trayectoria que combina talento, sacrificio y liderazgo.

Con 23 años en el momento de la final, la defensora asumió la responsabilidad en el encuentro más importante de su carrera deportiva. Ese tanto decisivo no solo otorgó el trofeo a la selección española, sino que simbolizó el avance del fútbol femenino en España, un deporte que ha experimentado un crecimiento notable en visibilidad, inversión y seguimiento en los últimos años.

Trayectoria deportiva desde Sevilla hasta el PSG

La carrera de Olga Carmona comenzó en las categorías inferiores del Sevilla FC, donde desarrolló sus cualidades como lateral izquierda de proyección ofensiva. Su capacidad para combinar solidez defensiva con llegada al área rival llamó la atención de clubes de mayor envergadura. Tras su paso por el conjunto hispalense, fichó por el Real Madrid, donde se asentó como titular indiscutible y se convirtió en un referente del club madridista. El pasado verano fichó por el PSG, donde es una de las estrellas del club parisino.

En la selección española, Carmona ha sido internacional en todas las categorías inferiores antes de debutar con la absoluta. Su capacidad para aparecer en momentos clave se ha repetido en distintas competiciones. Además del gol en la final del Mundial, también marcó en la semifinal ante Suecia, demostrando su capacidad goleadora en partidos de máxima exigencia. Su despliegue físico, su potencia en el uno contra uno y su precisión en el centro la han convertido en una pieza fundamental del esquema táctico, siendo uno de las capitanas del combinado nacional.

Más allá de ese instante histórico, su trayectoria habla de constancia, disciplina y ambición. Internacional en categorías inferiores, capitana en distintos equipos y ejemplo dentro y fuera del campo, Carmona representa los valores del deporte andaluz: esfuerzo, humildad y superación. Su capacidad para aparecer en los momentos clave, su despliegue físico por la banda y su compromiso colectivo la han convertido en una pieza imprescindible tanto en su club como en la selección, con la que también ha conquistado la UEFA Nations League.

Medalla de Andalucía del Deporte

Este miércoles, la Junta de Andalucía le ha concedido la Medalla de Andalucía del Deporte, un reconocimiento que pone en valor no solo sus éxitos deportivos, sino también su impacto social. Olga se ha transformado en un espejo para miles de niñas que sueñan con jugar al fútbol, demostrando que desde Sevilla se puede conquistar el mundo. Su figura trasciende el césped: es símbolo de igualdad, de avance y de orgullo para toda una tierra que celebra cada uno de sus logros como propios.

Aún en plena juventud deportiva, Olga Carmona sigue escribiendo su historia con ambición y serenidad. Campeona del mundo, referente internacional y embajadora del deporte andaluz, su nombre ya forma parte del patrimonio sentimental de Sevilla y de España.

La Medalla de Andalucía del Deporte es una distinción que la Junta de Andalucía concede a deportistas, entidades o personalidades que han contribuido de manera significativa al desarrollo y la promoción del deporte en la comunidad autónoma. En el caso de Olga Carmona, el galardón reconoce su aportación al deporte andaluz y su proyección internacional como embajadora de los valores deportivos de la región.