Las otras facetas de Pau Gasol

Pau empezó a tocar el piano a los ocho años de edad. "Disfrutaba de mi clase semanal. Aprendí las notas y la entonación. Estudié los pentagramas donde irían las notas. Creo que eso ayudó a mi voz y a desarrollar mi aprecio por la música. Ahí empezó también mi afición a cantar", expresa Gasol en su libro Vida.

En función de la emoción del momento, le gusta ponerse rap, música clásica, pop, salsa... Y en Los Ángeles pudo cultivar su afición por la ópera in situ de la mano del gran referente allí, otro español universal: Plácido Domingo.

Uno de los momentazos lúdicos que ha vivido Pau en su carrera es poder cantar con sus ídolos, los Estopa, en El Larguero:

Pasión por el sushi

En el verano de 2006, el de la gloria mundialista de Saitama, Gasol se enamoró del sushi y ya nunca ha dejado de degustarlo en los mejores restaurantes del mundo. Gran amante del vino, Pau tiene entre ceja y ceja "ayudar a introducir productos españoles de calidad en América".

Pero también le gusta el marisco: "Todo el pescado de España es muy bueno. Los percebes son todo un manjar. Los pelas y te comes la parte inferior, donde se encuentra la carne. Crecen en las rocas y son muy difíciles de coger. Crecen en la parte norte de España. Me puedo comer un kilo de ellos de una sentada. Pero, como todo marisco, si comes demasiado, te puede causar la gota. Y la lubina es uno de mis pescados preferidos. También me encanta la paella cuando está bien hecha".

Comprometido con la acción social

Aunque Pau fue embajador de Unicef durante muchos años, quiso dar un paso adelante y creó la Gasol Foundation junto con su hermano Marc en 2013 para ayudar a los niños a crecer sanos y fuertes.

La Gasol Foundation trabaja para reducir la obesidad infantil a través de la promoción del deporte y la actividad física, una alimentación saludable, las horas y la calidad del descanso y el equilibrio emocional, de niños y niñas, jóvenes y sus familias.