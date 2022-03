El panorama se oscurece para el Betis Futsal (4-2)

El Betis Futsal ha caído en su visita al Fútbol Emotion Zaragoza (4-2), penúltimo clasificado, con lo que se queda un solo punto por encima del descenso. El conjunto local ha firmado una gran primera parte, y luego ha logrado aguantar la ofensiva del Betis en la segunda para hacerse no solo con la victoria, si no también ganarles el golaveraje particular a los verdiblancos. Los de Juanito acumulan tres jornadas consecutivas sin poder puntuar y lo que les mete de lleno en la lucha por la salvación.

io fue totalmente desesperanzador. Fútbol Emotion Zaragoza se puso muy pronto por delante con dos tantos nada más arrancar, uno de Jamur (3') y otro de Claudino (5). Las cosas se pusieron incluso peor en el 10 con un gol de Rubén Cornejo en propia meta en una acción muy desafortunada. Todo estaba saliendo al revés.

Juanito se la jugó con portero jugador. Y el Real Betis Futsal generó algunas opciones, en especial una de Lin con la que los verdiblancos pudieron acortar distancias. Aunque al descanso no se volvió a mover el marcador. El míster bético insistió con juego de cinco. Y encontró pronto el fruto del gol con un buen disparo de Emilio Buendía que superó por bajo a Bernad (25'). Había mucho partido y las opciones crecieron con el segundo tanto del jugador jiennense en una acción casi calcada a la anterior (30').

Con diez minutos por delante el Real Betis Futsal siguió insistiendo con portero jugador. Y tuvo ocasiones sobradas para lograr la igualada, en especial con un obús de Joselito que se topó con el larguero (34'), con un remate de Lin en boca de gol (37') o una doble ocasión que sacó Bernad (39'). Incluso a falta de nueve segundos Rubén Cornejo la tuvo con un remate fallido en el segundo palo. Ya al final, con los verdiblancos volcados llegó el cuarto gol de los locales, obra de Retamar.