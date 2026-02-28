Pedro Acosta gana el duelo a Marc Márquez en una sprint con polémica

Pedro Acosta ha logrado su primera victoria en una carrera sprint la del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, tras un bonito y cerrado duelo con Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) que concluyó con la sanción de pérdida de una posición para éste.

La Dirección de Carrera de los Grandes Premios consideró que uno de los adelantamientos de Marc Márquez a Pedro Acosta había sido irregular, al irse largo el primero. Por tanto, le obligó a ceder la posición en la última vuelta, lo que hizo que el campeón del mundo en título en la duodécima curva acabase en la segunda posición, por delante de Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Marc Márquez 'lo bordó' en la salida, superando a Marco Bezzecchi al llegar a final de recta, con Raúl Fernández en la tercera posición, por delante de Pedro Acosta y Jorge Martín, en tanto que 'Pecco' Bagnaia ganó varias posiciones para ascender a la décima posición.

En la primera curva un pequeño encontronazo entre el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) hizo que ambos se saliesen de la pista para evitar la caída y, con ello, perdieron muchas posiciones.

Bezzecchi intentó superar a Marc Márquez para marcar su propio ritmo, pero el siete veces campeón del mundo de MotoGP le devolvió nuevamente el adelantamiento, pasándose ambos pilotos en varias ocasiones en las primeras vueltas, hasta que el italiano se fue por los suelos en el tercer sector.

De esa manera, Marc Márquez se encontró de nuevo en la primera posición, pero Pedro Acosta, por detrás, fue el siguiente en intentar superar al de Ducati, aunque entró demasiado colado en la trayectoria de la curva y se tuvo que ir largo, dejando que el vigente campeón del mundo cogiese unos metros de ventaja.

En la cuarta vuelta, y con Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) liderando la carrera, tras su estela estaban Pedro Acosta (KTM RC 16), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y Joan Mir Honda RC 213 V), cuatro marcas de motos en las cinco primeras posiciones y todos ellos españoles, aunque en esa pelea se metió poco después el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

Pasado el ecuador de la carrera, programada a trece vueltas, Marc Márquez no contaba con más de una décima de segundo y, en el octavo giro, Pedro Acosta intentó por primera vez superar al campeón en título, aunque éste le devolvió casi de inmediato el adelantamiento.

Ambos contaban con algo más de un segundo de segundo de ventaja sobre Raúl Fernández, que a su vez se había distanciado de Jorge Martín, cuarto, a quien comenzaba a 'atosigar' Ai Ogura, aunque el campeón del mundo de MotoGP en 2024 protagonizó un muy buen regreso a la alta competición tras superar su lesión.

Acosta perseveró en su intento de superar a Marc Márquez, pero éste le devolvió uno tras otro todos los intentos de adelantamientos al piloto de KTM.

A dos vueltas del final, Pedro Acosta aprovechó un pequeño susto de Marc Márquez para superarlo, pero el campeón no desistió y, con varios toques entre ambos, primó la experiencia del de Ducati para recuperar la primera posición en un percance que puso bajo investigación Dirección de Carrera.

Cuando se disputaba la última vuelta, Marc Márquez se encontró con la sanción de pérdida de una posición impuesta por Dirección de Carrera, y el nueve veces campeón del mundo de motociclismo se la cedió a Pedro Acosta en la última curva del trazado. Así, Pedro Acosta logró la victoria, seguido por Marc Márquez y con Raúl Fernández en la tercera posición.

El japonés Ai Ogura acabó en la cuarta posición, por delante de Jorge Martín, que fue puesto bajo investigación por no cumplir con la media de presión de los neumáticos de su Aprilia. La sexta posición fue para el sudafricano Brad Binder (KTM RC 16), seguido de Joan Mir, Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia y Luca Marini en las diez primeras posiciones y con el subcampeón del mundo Alex Márquez, undécimo.