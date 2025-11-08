Pedro Fernando Mateos se impone en el Trofeo Croft Swift-González Byass, protagonista de la jornada del CSN4 “Ciudad de Sevilla”

Rotunda victoria de Pedro Fernando Mateos en el Trofeo Croft Swift González Byass 1.40m, prueba reina de la jornada. El jinete extremeño, residente en Madrid, impuso su autoridad con Vaya Cañón CC, saliendo en el puesto 52 y firmó un recorrido sin faltas en 65.80s que le dio una clara victoria sobre los 61 participantes. Conocedor ya del trazado tras su primera salida con otro caballo, supo ajustar el ritmo y las distancias para alcanzar la ejecución más eficaz del día.

Antes, Samuel Oliva, con Ultra Chique VD Axelhoeve Z, había marcado un excelente registro de 67.11s saliendo en el 22, que lo mantuvo en cabeza buena parte de la prueba hasta ser superado en los compases finales. Cerró el podio Alejandro Vilches, que con Sir Seducer V de Lindehoeve Z fue el último en salir, completando la pista en 68.63s tras un recorrido muy ajustado. Con una dotación cercana a los 4.300 euros, la prueba reunió a 31 binomios de gran nivel, de los cuales solo nueve completaron sin penalización.

Asís Arango certificó la victoria en el Pequeño Gran Premio, imponiéndose en una disputada prueba del Grupo 1.35m que se corrió bajo baremo A con cronómetro y desempate. Con Chacarria Blue PS marcó un doble recorrido sin faltas y un brillante crono de 36.13s en el desempate, suficiente para superar al sevillano Jesús Torres, segundo con Diabetto PS en 36.41s. Solo siete binomios lograron acceder al barrage entre los 75 participantes, y de ellos únicamente dos -Arango y Torres- terminaron con cero puntos. Tercero fue Patricio Maldonado con Hevoila Ochene, penalizado con cuatro puntos pese a terminar con el mejor tiempo, 34.82s

Alejandro Alonso domina en el Grupo 1.25m

Con una impecable actuación, Alejandro Alonso se llevó la victoria en el Grupo 1.25m montando a Single Lady de Sauco, firmando el mejor recorrido de la prueba con un tiempo de 56.78s y sin faltas. Salió en el puesto 41 y marcó un ritmo sólido y preciso que resultó inalcanzable para sus rivales. La segunda posición fue para Waleska Pérez con One Top TK, que salía en el 72 y paró el crono en 60.60s tras un recorrido también sin penalización. Tercera fue la amazona Mia Lerchl, que con King (dorsal 98) logró 62.51s y completó un podio dominado por la regularidad y la agilidad en un trazado muy técnico. La prueba, disputada bajo baremo A con cronómetro, mantuvo un nivel de competitividad alto hasta los últimos recorridos.

IX Campeonato de España de Veteranos de Saltos

El Trofeo Cruzcampo tuvo como protagonista al bicampeón de Europa y de España, Diego Usón, que firmó una brillante victoria en la segunda calificativa VET 1*, disputada bajo baremo A con cronómetro. Con Caravaggio de Lison Z, y saliendo en el puesto 9, marcó un impecable recorrido sin faltas en 68.74s, mostrando la solvencia y precisión que lo han convertido en uno de los referentes de la categoría. María Monzón, con Caro Dame, fue segunda en 71.82s, y Jesús Rueda completó el podio con Mayday Van Het Reigershof Doble R en 74.26s.

Tras los resultados de hoy, la clasificación general queda encabezada por Javier Catalán con 0 puntos, seguido de Juan Queipo de Llano con 1 punto y tercera Noelia Bayarri, dejando todo abierto para el desenlace del campeonato.

Iván Rodrigáñez volvió a dominar la categoría VET 0* al imponerse en la segunda calificativa, Trofeo Coca-Cola, montando a Wata. Con un recorrido sin penalizaciones y un tiempo de 70.79s, el jinete mostró de nuevo su solidez en una prueba de baremo caza, donde la velocidad y la precisión resultaron decisivas. Rubén Sánchez, con Z-Voltaire, fue segundo con 73.65s y José Carlos Gimeno, con Ánima de Guemes, tercero con 73.79s. Con este nuevo triunfo, Rodrigáñez se sitúa como el mejor posicionado en la clasificación provisional de cara a la final de mañana, en su camino hacia un posible tercer título de campeón de España.

En la jornada de hoy se han disputado las medallas del Campeonato de España de Veteranos en la modalidad de equipos para las categorías 1* y 0*.

En la categoría 1*

Medalla de Oro: Equipo Caravaggio, que estaba formado por Javier Catalán, Diego Usón, Felipe Villanueva y Jesús Rueda.

Medalla de Plata: Equipo Real Club de Polo de Barcelona, que estuvo formado por Jaime Astiz, Óscar Cebriá, Beatriz Mónaco y Jordi Artigas.

Medalla de Bronce: Equipo Real Club de Campo de Madrid, integrado por Íñigo Verdugo, S.A.R Dña. Elena de Borbón, Alfonso Gredilla y Alfredo Revuelta.

Resultados por equipos categoría 0*

Medalla de Oro: Equipo Federación Vasca de Hípica, formado por Ane Borde, Coro Benito, Emilio Valiente e Iván Rodrigáñez.

Medalla de Plata: Equipo La Torre de Babel las medallas fueron Andrés López, José Carlos Gimeno, Juan Palat y Juan José Aldaz.

Medalla de Bronce: Equipo Federación Andaluza de Hipica Catany que estuvo integrado por Mónica Llach, José Luis Rexach, Manuel Laffón y Mª Ángeles Macías.

Este domingo se disputa la gran final en Pineda con el Gran Premio Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y el desenlace del Campeonato de España de Veteranos, donde se coronarán los nuevos campeones nacionales en las categorías VET 1* y VET 0*