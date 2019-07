El perfecto equilibrio entre cuerpo y mente

Alberto no se arrepiente de nada en su vida, solamente le queda la espinita de saber qué habría pasado con su carrera deportiva si en vez de nacer en España lo hubiera hecho, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que apoya este deporte en todos los ámbitos.

Después de ponerse múltiples objetivos, Alberto ha ido viendo cómo con esfuerzo y sacrificio ha podido acabar llegando a ellos e insta a todo el mundo a no decaer en sus propósitos.

Ahora su pasión son sus alumnos y demostrar que este deporte cada día puede llegar a más gente. “Ya muchas veces me alegro más por los triunfos de mis alumnos que por los míos propios, que los tengo más asimilados”, asegura.

Hoy en día, a sus 35 años, Alberto no se pone limitaciones a excepción de su edad, que sabe que le hará parar antes o después, aunque su intención es no dejar nunca de competir porque ama lo que hace.

Alberto González (02/05/84) es una de esas personas que siempre ha estado ligada a un deporte, en concreto las artes marciales, y que no ha dejado de luchar por su pasión a pesar de que ésta no fuera tan comprendida o extendida a nivel popular.Durante toda su vida ha estado practicando artes marciales, desde kárate a kick-boxing, pasando por el kung-fu, pero lo que realmente ha acabado marcando su vida de verdad es el jiu jitsu brasileño.

La financiación, uno de los grandes obstáculos

El gran problema de Alberto González siempre ha sido costear sus viajes y competiciones. Al no recibir ningún tipo de apoyo institucional, todo se hace más complicado, ya que la planificación es más difícil y costosa si los recursos escasean. “La voluntad nunca ha sido un problema para mí, al revés, siempre he tenido mucha actitud, pero he recibido muy pocas ayudas por parte del Estado”, asegura. Esto pasa a menudo en los deportes minoritarios y los protagonistas están siempre a expensas de que aparezcan patrocinadores que puedan sufragar gastos. Aún así, Alberto siempre ha sido firme en sus ideas y ahora ha organizado un crowfunding para quienes deseen colaborar.