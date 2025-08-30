Philipsen impone su ley en Zaragoza

En la cita con el esprint en Zaragoza no faltó el belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), quien alzó por segunda vez los brazos en la presente edición, como vencedor de la octava etapa de la Vuelta disputada entre Monzón y Zaragoza, de 163,5 km, en la que mantuvo el maillot rojo de líder el noruego Torstein Traeen (Bahrain).

Poderoso Philipsen (Mol, 27 años), se impuso con 3h.43.48 ante el italiano Elia Viviani y al británico Ethan Vernon.

Los favoritos cumplieron el trámite arrancando una página más de su calendario particular. El noruego Torstein Traeen (Bahrain) disfrutó de la roja por segundo día, en espera de lo que sucede este domingo en el ascenso a Valdezcaray. Mientras, aventaja en 2.33 al danés Jonas Vingegaard y en 2.41 al portugués Joao Almeida. El primer español en la general es Marc Soler, duodécimo a 3.04.

La localidad de Monzón lanzó la etapa camino de Zaragoza, donde debían reaparecer los esprinters después de unos días de penuria por las montañas. Ninguna dificultad orográfica más allá de la amenaza de un viento que evitó el pelotón de ciclistas.

De salida se animó Sergio Samitier, quien pasó por Barbastro, su pueblo natal, en compañía de Joan Bou y del debutante José Luis Faura. A 100 km tenían 4 minutos de ventaja, pero el pelotón tenía el guión escrito. Mandaban el Alpecin de Philisen y el Lidl de Pedersen, los llamados a levantar los brazos en la capital de Aragón. El viento no se manifestó en ningún momento.

El trío de valientes divisó ante sus ojos la Basílica del Pilar con menos de 1 minuto de renta. Proyecto condenado y sentenciado a 17 km de meta. La llegada número 50 de la Vuelta a Zaragoza iba a tener en su palmarés a un velocista.

Sin la acción del viento, sin emboscadas, sin abanicos, no se pudo superar el récord histórico de la etapa más veloz de la historia en las tres grandes, el que firmó en 2001 Igor González de Galdeano, a 55,178 km/hora. El día transcurrió más tranquilo, a una media final de 43,8 km/hora, sin sobresaltos.

Philipsen rey del sprint

El único repecho del día fue la subida al Alto de los Pinares de Venecia que animó a un pelotón que ya marchaba compacto, en plena pelea por la posición. Aún asomó en cabeza el color amarillo del Visma de Vingegaard, y el blanco del UAE, ambos conjuntos atentos para llegar a la zona de seguridad, a 5 de meta, y volatizarse para que se explicaran los lanzadores de los guepardos.

Alpecin siempre acude a la cita si la etapa se gestiona por velocidad. Los hombres de Philipsen montaron con Planckaert el pequeño treno para el jefe. En esta ocasión se sumaron varios equipos a la gestión de la llegada.

Ineos puso a tirar a Filippo Ganna, quien puso a Turner en posición de combate. Lo mismo el Lotto para Viviani, el italiano de nuevo en posiciones punteras. No estaba claro el nombre del ganador en Zaragoza, pero finalmente Philipsen se coló por la izquierda a medida que lo encerraba su rival contra las vallas. In extremis metió la rueda para incluir la victoria 56 en su palmarés.

Jasper Philipsen: "Es una Vuelta difícil, pero con dos victorias ya puedo estar contento”

Otro buen botín para Philipsen, quien ya alzó los brazos en Novara. En el Tour estrenó el maillot amarillo en Lille, y luego se retiró en la tercera jornada con la clavícula rota. En la Vuelta también estrenó la roja. Ha vuelto a la senda de la gloria el rey del esprint en 2025.

Esta tarde se disputará la novena etapa entre Alfaro y Valdezcaray de 195,5 km. Jornada ondulada con final en alto previa a la primera jornada de descanso. La única dificultad puntuable es la que conduce a meta, puerto de primera que conduce a la estación de esquí después de 13,2 km al 5 por ciento.