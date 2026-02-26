Pilar Lamadrid lidera la flota en la Bahía de Cádiz en una Semana Olímpica con 300 regatistas

Una imagen de las instalaciones de El Puerto donde se disputa la competición.

La Bahía de Cádiz vuelve a convertirse en epicentro de la vela olímpica con la celebración, desde este viernes y hasta el domingo, de la vigésima primera Semana Olímpica Andaluza. Una cita que reunirá a cerca de 300 deportistas de diecisiete países y que tendrá como gran referencia a la sevillana Pilar Lamadrid, representante española en iQFoil en los Juegos Olímpicos de París.

La regatista del CN Puerto Sherry parte como una de las grandes atracciones del evento en la clase iQFoil, donde se medirá a rivales internacionales procedentes de Chequia y Hungría, además de a destacadas competidoras nacionales como la balear Bárbara Winao o la también sevillana Arancha Sahuquillo. El nivel de la flota femenina se completa con jóvenes talentos como Lucía Guardiola, integrante del programa 2032 de la Real Federación Española de Vela, y la valenciana Martina Mantovani.

La competición, consolidada en el calendario nacional e internacional, no se limita al iQFoil. La clase Wingfoil promete espectáculo con la presencia de la tarifeña Nía Suardiaz, campeona del mundo de la especialidad y uno de los nombres propios del circuito internacional. En categoría masculina, el olímpico canario Ángel Granda tendrá como principales adversarios a Ancor Yone Sosa y Jeremy Rodríguez en una flota que combina experiencia y juventud.

En ILCA 7, la representación española cuenta con nombres destacados como el malagueño Roberto Aguilar, los catalanes Joan Fargas y Quim Ferrer y el canario Nehuen Ambrosini. Todos ellos afrontan una prueba que servirá para medir fuerzas en un momento clave de la temporada.

La clase Techno también presenta una amplia participación internacional, con regatistas de Hungría y Letonia que competirán frente a deportistas españoles de Andalucía, Baleares, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana. La diversidad de procedencias refuerza el carácter abierto y competitivo de la regata.

El cartel de la competición. / M. G.

El programa prevé tres jornadas de regatas para las disciplinas iQFoil, ILCA, Wingfoil y Techno, distribuidas en un total de doce categorías, con representación masculina y femenina en todas ellas. Las condiciones habituales de viento en la Bahía de Cádiz y el entorno técnico de la prueba garantizan un alto nivel deportivo.

Además, la Semana Olímpica Andaluza adquiere un valor añadido en el calendario federativo. La cita es valedera para la Copa de España en iQFoil, Techno e ILCA 7; acoge el Campeonato de España de Wingfoil Course Racing; puntúa para la Copa de Andalucía en ILCA 4 e ILCA 6; y forma parte del Circuito Olímpico Español en iQFoil e ILCA 6 femenino.

Con estos alicientes, la Bahía de Cádiz vuelve a consolidarse como uno de los grandes escenarios de la vela nacional, con Pilar Lamadrid como principal estandarte de una flota que mezcla experiencia olímpica, jóvenes promesas y ambición internacional.