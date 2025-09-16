El inmovilizado inmóvil del Grupo Hereda y el misterio del marcador de San Pablo

Hace ya más de un mes (13 de agosto) que un juzgado de Barcelona desestimó las medidas cautelares solicitados por el Baloncesto Sevilla por su no invitación de la ACB por no pasar la auditoría y la negligencia de su propietario, Pedro Fernández, de no inscribir al club en ninguna otra competición así como una deficiente gestión que generó deudas llevó a un club con 40 años de historia a la desaparición. El proceso de liquidación no se ha cerrado todavía (ni hay previsión) y el empresario aún no ha pagado a los trabajadores sus correspondientes finiquitos, incluso con algún atraso mensual, por lo que siguen acudiendo cada día a su puesto de trabajo sin poder ejercer. Por ejemplo, el 7 de agosto, incluso antes de la decisión judicial, fue el último comentario oficial en la red social X.

Y ahora puede que no sepan ni a donde ir. Pedro Fernández manifestó que el inmovilazado del club que está en el Palacio de los Deportes de San Pablo es de su propiedad y por ello expresó su intención de llevárselo, seguramente con la intención de venderlo. Desde el Ayuntamiento sólo se requirió que presentara la factura correspondiente de cada elemento. Videomarcador, marcadores, canastas, lonas del techo, aparatos de gimnasio y del vestuario, así como el material de oficina. Pero los plazos fijados con el IMD han pasado y todo sigue en su sitio. Casi todo, en realidad, porque tras la adquisición de canastas por parte del Cajasol 87 las cuatro que habían antes están fuera del pabellón, con los relojes de tiempo, en las entradas de los fondos, sin que se sepa qué será de un material por el que ya se han interesado para comprárselas sin obtener respuestas.

El pasado 15 de agosto desde el Instituto Municipal de Deportes se contacto con el Grupo Hereda y se fijó la fecha del 20 de agosto para la retirada del material, pero no se presentó nadie. Después la fecha pactada fue la del 15 de septiembre. Por la mañana llegó un solo empleado que no retiró nada con el argumento que volvería por la tarde, pero no lo hizo con la intención de regresar al día siguiente a las 15:00. Por la tarde aparecieron dos operarios con un camión (de medianas dimensiones) con la intención de retirar las cortinas de San Pablo, pero no elementos de mayor imortancia para el desarrollo del deporte.

El problema del marcador

Otra cuestión que preocupa es la del uso de los marcadores, obligatorios en las competiciones FEB que disputarán este curso el Cajasol 87 y el Baloncesto Sevilla Femenino. En San Pablo hay dos, uno en cada fondo, que se maneja con una consola central, la cual no se sabe dónde está quedando los marcadores inutilizados. Ya el conjunto femenino tuvo que usar unos a pie de pista en su amistoso de la semana pasada ante el Unicaja y ambos clubes afrontan el primer fin de semana de octubre su primer partido de liga como local de la temporada, aunque los cajistas disputan ya la Copa de España el 28 de septiembre y en esta competición también es obligatorio, por lo que es un asunto a resolver con celeridad.

In instante del partido amistoso del Baloncesto Sevilla Femenino contra el Unicaja. / M.G.

Según la normativa de la FEB, "las instalaciones deberán contar con un marcador en el centro de la pista, o en su defecto con dos marcadores (uno en cada fondo) o un marcador en cualquier lugar, siempre y cuando el módulo de posesión de 24 segundos se encuentre situado encima de cada una de las canastas y que, además del tiempo de posesión, indique el tiempo de juego. La información del marcador correspondiente a la puntuación de los dos equipos, el periodo de juego y el cronómetro del tiempo de partido deberá permanecer visible durante todo el transcurso del encuentro. Deberá tener una señal acústica que actúe de forma automática cuando finalice el tiempo de juego y también pueda actuar de forma manual cuando el juez de mesa o anotador lo estime oportuno". Así, en caso de ser un módulo central los requisitos obligatorios son: cronómetro del tiempo de juego; puntuación correspondiente a los dos equipos; periodo de juego, tiempos muertos de cada uno de los conjuntos; y número de faltas acumuladas; mientras que son recomendados el número de jugador que comete la última falta y el número de personales totales cometidas por jugador. En el supuesto de dos marcadores, como tiene San Pablo, son obligatorios el número correspondiente a cada uno de los jugadores con la posibilidad de ser programable; los puntos luminosos o indicadores que reflejen las faltas cometidas por cada uno de las jugadores; y recomendados (no obligatorios) el nombre de cada uno de los jugadores y su puntuación.