Polémica con las medallas de madera exprés del Zurich Maratón de Sevilla

Este domingo se disputa el Zurich Maratón de Sevilla con una previsión climatológica que invita a presenciar una gran carrera. La lluvia cesó en la ciudad y el tiempo acompañará a los 17.000 inscritos, aunque los problemas del fuerte temporal vivido durante dñias h atenido un coletazo negativo en la prueba.

Y es que las medallas diseñanas originalmente no han llegado a tiempo, de manera que la organización encargó otro modelo para poder entregar a los finishers, lo que ha generado cierta polémica entre los corredores.

"Debido al fuerte temporal de las últimas semanas, las medallas originales que habíamos fabricado no han podido ser desembarcadas a tiempo en el puerto donde las teníamos que recepcionar. El jueves pusimos en marcha un plan “B” para la logística y hemos conseguido fabricar de manera exprés en las últimas 72 horas las 17.000 medallas que podréis colgaros tras cruzar la meta mañana del Zurich Maratón de Sevilla", señala la organización en un comunicado en el que se explica: "Son un poco más pequeñas que las originales, de madera en lugar de metal (no daba tiempo a hacerlas en otro material) pero el esfuerzo “maratoniano” que está haciendo todo el equipo de trabajo implicado en este plan de urgencia merecerá la pena".

Por este cambio de última hora la organización pidió "disculpas por el inconveniente, pero las medallas originales no podrán llegar a Sevilla a tiempo", recalcó sin indicar, como pedían algunos corredores, si la medalla original será enviada con posterioridad. "De cualquier modo, vuestro éxito será recompensado con una medalla que estará a la altura de vuestro esfuerzo completando los 42.195 metros. ¡Os esperamos en meta!", finaliza el comunicado.