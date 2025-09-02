Polina Blagodarnaya y Jimena del Rey, plata en el Mundial infantil de Natación Artística

El Campeonato del Mundo infantil de natación artística se ha celebrado el pasado fin de semana en la capital de Grecia, Atenas, con una medalla de plata para el combinado español conseguida en la final de la rutina combinada por equipos.

De este logro han sido partícipes dos nadadoras sevillanas. Éste es el caso de Polina Blagodarnaya, del Sincro Sevilla, y de Jimena del Rey, del Círculo Mercantil e Industrial, que subieron al podio tras hacer buenos los pronósticos en el reparto de los metales.

En la clausura del Mundial infantil, y como ocurrió en semifinales, las deportistas sevillanas sólo han sido superadas en la clasificación final por Rusia, presente en el Mundial con bandera neutral. Eso sí, si en la toma de contacto en Atenas superaba a España por 25 puntos, en la final se reducían las distancias a 10.867 puntos tras contabilizar las campeonas 337.9312, por los 327.0642 de las hispanas. El bronce en combo lo ha completado China, séptima en la primera fase, con un acumulado de 310.3934.

Polina Blagodarnaya ha calificado este torneo como "una experiencia inolvidable" en la que ha quedado "sorprendida por el nivel era muy alto". "Hemos tenido que luchar y hemos conseguido una medalla que no esperábamos para nada porque había muy buenos países que tenían toda posibilidades de quedar por encima nuestra, ha señalado Blagodarnaya.

La joven de 15 años, perteneciente al club Sincro Sevilla, ha destacado el "enorme trabajo" realizado por las seleccionadas "durante un mes entero para lograr este objetivo", que "costó mucho pero se pudo conseguir" gracias al "esfuerzo" de las nadadoras y de "toda la gente de los clubes que" las "apoya".