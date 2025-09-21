Una popular marca de 'snacks' desafía al gigante Ronin FC de Ibai Llanos

El modesto fútbol de la Cuarta Catalana ha saltado a los titulares nacionales este verano con la irrupción del Ronin FC, el nuevo proyecto futbolístico del popular streamer Ibai Llanos. En un giro inesperado para esta categoría tradicionalmente anónima, la marca de snacks Jumpers ha decidido contrarrestar el poderío económico del nuevo club patrocinando a varios equipos rivales del grupo 25, bajo el lema "Porque en Jumpers creemos que perder 7-0 también merece patrocinio", estableciendo así un particular pulso en la categoría más baja del fútbol catalán.

El Ronin FC, fundado este año, compite en la categoría más humilde del fútbol catalán pero cuenta con recursos económicos sin precedentes y una plantilla que mezcla jugadores procedentes de la Kings League y futbolistas con experiencia en canteras de Primera División. Este desembarco ha transformado completamente el panorama de una competición donde los equipos suelen tener presupuestos extremadamente ajustados y apenas convocan a unas decenas de aficionados. Ahora, algunos campos tendrán problemas de aforo y ciertos partidos serán retransmitidos en directo por YouTube, algo inimaginable hace apenas unos meses.

Ante esta situación de desequilibrio, Jumpers ha decidido posicionarse del lado de los clubes más modestos, ofreciéndoles visibilidad mediática y apoyo económico a través de patrocinios en camisetas, petos de entrenamiento y vallas publicitarias. Una iniciativa que ha sido recibida con entusiasmo por parte de las entidades beneficiadas, que ven en esta inesperada atención una oportunidad única para crecer.

La reacción de los clubes modestos ante el fenómeno mediático

El presidente del Vallirana, Isidre Campdevanol, uno de los equipos beneficiados por el patrocinio de Jumpers, ha reconocido la excepcionalidad de la situación: "Cada año entra en la liga algún equipo nuevo y es verdad que este verano ha habido mucho ruido, llamadas de medios de comunicación, una situación a la que no estábamos acostumbrados", y añade que "el patrocinio de Jumpers ha sido algo inesperado, no esperaba algo así en esta categoría, pero hay que aprovechar y agradecer este caramelo".

En la misma línea se ha expresado Joan Sañas, presidente del Pallejà, quien valora positivamente el nuevo escenario: "Esta situación nos va a dar visibilidad y va ayudar a que la gente conozca una categoría hasta ahora anónima. Todo esto ha sido una novedad para nosotros y no sé si estábamos preparados, pero hay que aprovecharlo". Sañas también destaca el impacto inmediato en la asistencia: "Incluso en algún partido vamos a estar al límite del aforo, cuando antes venían 40 o 50 personas".

El calendario marca el inicio de una temporada histórica

Este fin de semana arranca oficialmente la competición en el grupo 25 de 4ª Catalana con el encuentro entre el Pallejà CFB y la Penya Barcelonista de Sant Feliu de Llobregat, ambos luciendo ya el patrocinio de Jumpers en sus equipaciones. Sin embargo, el partido más esperado de la primera jornada se disputará el domingo a las 12:00 horas, cuando el Vallirana reciba al mediático Ronin FC de Ibai Llanos, en lo que promete ser un duelo simbólico entre el poder económico del nuevo proyecto y la tradición del fútbol modesto catalán respaldado por Jumpers.

Jumpers y su vinculación con el deporte regional

La apuesta de la marca de snacks por el fútbol modesto no es nueva. Jumpers lleva años vinculada al mundo del deporte a nivel regional, siendo patrocinador de la SD Ejea en Aragón, con quien llegó a proponer regalar cajas de su producto a todos los españoles si el club conseguía proclamarse campeón de la Copa del Rey. Esta nueva iniciativa en Cataluña refuerza su estrategia de asociarse con equipos humildes y generar simpatía entre los aficionados que aprecian los valores del deporte de base.

El impacto del Ronin FC en el fútbol catalán

La llegada del equipo de Ibai Llanos ha supuesto una revolución sin precedentes para el fútbol modesto catalán. Con un potencial económico muy superior al resto de competidores y una plantilla confeccionada con jugadores de nivel técnico inusual para esta categoría, el Ronin FC parte como favorito indiscutible para lograr el ascenso en su temporada debut. Esta situación ha generado un debate sobre la equidad deportiva, pero también ha atraído una atención mediática que puede beneficiar al conjunto de la competición.

Los expertos del fútbol catalán consideran que, independientemente del desenlace deportivo, la temporada 2025 marcará un antes y un después para la Cuarta Catalana. La combinación del fenómeno Ronin FC y la respuesta de Jumpers apoyando a los equipos tradicionales ha creado un escenario único donde el fútbol más humilde ha conseguido colocarse en el centro de la actualidad deportiva nacional.

¿Qué es la Cuarta Catalana?

La Cuarta Catalana representa el escalón más bajo del sistema de ligas del fútbol catalán, equivalente a la novena categoría del fútbol español. Tradicionalmente ha sido una competición con escasa repercusión mediática, dividida en grupos territoriales donde compiten equipos amateurs, filiales de clubes modestos y proyectos de nueva creación. Los jugadores suelen ser aficionados que combinan su pasión por el fútbol con sus ocupaciones profesionales, y los presupuestos de los clubes raramente superan los pocos miles de euros por temporada.

Esta categoría se caracteriza por disputarse en campos modestos, a menudo de tierra o césped artificial en condiciones mejorables, y con infraestructuras básicas. Hasta la llegada del Ronin FC, era prácticamente imposible encontrar retransmisiones de estos partidos o que generaran interés más allá del ámbito estrictamente local.