De cómo se presagia un verano movidito

Verano el que se nos viene encima que no parece vaya a dar mucho pie al aburrimiento. Son tantos los ingredientes que se barajan para el guiso que el sesteo sólo procederá a la hora reglamentaria, justo tras la colación más importante del día, el almuerzo. Pero el verano segundo de pandemia se antoja entretenido, que por lo pronto tenemos un España-Portugal como bis del oficial de ayer entre chavales abajo de los 21 años.

Verano de penurias económicas, pero riquísimo en noticias. La de más calado es la triste forma de acabar Sergio Ramos su carrera madridista. Creíamos que iba a eternizarse la permanencia del camero en la Casa Blanca, pero no ha tenido suerte. Después de muchos pulsos ganados, Sergio ha tenido el infortunio de lesionarse cuando se preparaba su último tour de force con Florentino y éste, que es florentino por duplicado y se la tenía guardada, ha dicho basta.

Es lo que tiene el abuso de fuerza cuando ésta anda incólume y ciertamente resulta penoso hacerse a la idea de ver al Realísimo y, sobre todo, a la selección sin que sea Sergio el que sortee campo para el inicio. Es una noticia que venía fraguándose y que no parecía que fuese a ser real, pero también pasó lo mismo con Iker Casillas y es que cuando Florentino dice hasta aquí hemos llegado, ni leyenda del club ni gaitas, el tío espera la ocasión para el finiquito y adiós, muy buenas.

¿Será este divorcio la noticia del verano? No creo que tanto, pues me malicio una sucesión de hechos que van a tenernos entretenidos. Mientras, la cuenta atrás para la Eurocopa galopa sin pausas, los clubes intentan por todos los medios adecuar plantillas y límites salariales, Míchel va al Getafe y su nombre ya no sonará cuando algún colega peligre, Koundé parece un valor de Bolsa con sus altas y sus bajas, Haro y Josemi se blindan, el verano se nos viene encima, qué calor.