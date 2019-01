Una promesa con las ideas muy claras

Lucía considera que su mayor virtud como jugadora es la defensa. Su padre cree que se debe a su enorme disciplina. La llamada del primer equipo del Dos Hermanas fue por algo. "No me lo esperaba para nada y lo que sentí es mucha alegría", apunta. Aunque reconoce que se lo había trabajado. En la última temporada, en las filas del filial, consiguió ser subcampeona de Andalucía bajo la dirección de Xenia Sánchez. Eso sí, cuando se le pregunta por entrenadores que le hayan marcado, no puede evitar citar a Fran Sánchez. "Me gusta mucho, porque él me ha dado la oportunidad de jugar con el primer equipo. Y se nota que lo que dice, lo cumple, porque él me dijo: ‘si tú te partes la cara, vas a jugar’, y lo ha cumplido", argumenta Lucía, que este mismo fin de semana fue convocada para el encuentro que el Dos Hermanas disputó ante el Alcobendas madrileño.

Competitiva en el agua y ejemplar en los estudios

Los entrenos, los desplazamientos y los partidos que conlleva el waterpolo de competición podrían hacer torcer la trayectoria académica de Lucía Medinilla, pero ella, que cursa tercero de ESO, lo compatibiliza bien. “Es muy disciplinada en todo, tanto en el deporte como en la vida. Cuando no está estudiando, está entrenando”, asegura su padre, Alfonso. "Entrena once o doce horas a la semana, y a unas horas que no son muy compatibles con el sueño, porque acaba de entrenar a las once de la noche. Llegamos a casa cerca de las once y media, cena y demás… Y a las siete tiene que estar levantada para ir al instituto. Pero tenemos fortuna, porque ella no nos da ningún problema", explica en todo caso. Para él, es fundamental que Lucía sepa compatibilizar los compromisos estudiantiles con los del Waterpolo Dos Hermanas. Y ella no siente ninguna presión.